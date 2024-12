Tragedia aérea de San Fernando: publican el primer informe sobre las causas del accidente

Según se detalla en el documento, partió del Aeropuerto Laguna del Sauce Código y arribó al Aeropuerto Internacional de San Fernando luego de un vuelo de 34 minutos.

En 30 días, la JST publicará un informe con información adicional con los datos recopilados durante las etapas iniciales de la investigación.

En las últimas horas, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) confirmó que fallecieron el piloto Martín Fernández Loza, de 44 años, y el copiloto Agustín Oforte, de 35.

La ANAC informó en sus redes sociales que la aeronave accidentada tenía matrícula LV-GOK, de la operadora New Lines S.A, e indicaron que pertenece a la familia del presidente de River y propietario de Banco Macro, Jorge Brito.

Una vecina de la zona dijo a periodistas que escuchó la explosión y debió abandonar apresuradamente su casa, tras lo cual arribaron ambulancias, la policía y los bomberos.

Por su parte, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, arribó en el lugar de los hechos acompañada por una fiscal para seguir de cerca el operativo de Policía Científica que realizaba los peritajes pertinentes.

Una fuente local detalló que la colisión del avión con la vivienda se habría producido porque iba a aterrizar a una velocidad que excedía lo permitido, por lo que cuando el piloto intentó frenar no lo hizo correctamente.

Martín Fernández Loza encausó el trayecto de la aeronave para no impactar contra el domicilio y chocó contra un árbol que mitigó el accidente. Afortunadamente en la casa no se hallaban personas y no hubo nuevas víctimas fatales o heridos.