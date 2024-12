Ricardo Gareca se realizó una prueba de ADN por presunta hija: "Apareció 40 años después"

El entrenador Ricardo Gareca se realizó una prueba de ADN para determinar si es el padre de una mujer uruguaya llamada Mary Delgado , quien señaló al DT como su progenitor e inició una demanda por filiación. " Mi familia está al tanto de todo, yo no oculto nada. Apareció 40 años después. A mí me citaron y no tengo ningún tipo de problemas. Pasa que yo vivo en Chile y hoy se fijó una fecha en la que puedo estar" , expresó.

En una entrevista con el canal América, el director técnico de la Selección de fútbol chilena se mostró sorprendido por la denuncia y aseguró: "Yo me hice presente, ella no. Es lo único que puedo decir, nada más. Ustedes saben que estoy con compromisos allá en Santiago de Chile”. Además, agregó: “De esto no sé nada porque era soltero. Si esto llega a ser positivo se verá. Son dos personas adultas”.

El exfutbolista de River, Boca, entre otros, concluyó: “Yo nunca tuve problemas con nadie. Simplemente, me hubiese gustado que esto agarrase otro curso privado. Soy una persona pública que tiene una familia, que tiene hijos, nietos. Me hubiese gustado que esto se manejara de otra manera. Mi familia está al tanto de todo, yo no oculto nada. Apareció 40 años después. A mí me citaron y no tengo ningún tipo de problemas. Pasa que yo vivo en Chile y hoy se fijó una fecha en la que puedo estar".