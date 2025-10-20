Por qué no hay que guardar las papas y las cebollas juntas

Las dos verduras deben conservarse en lugares frescos, secos y oscuros, pero nunca una al lado de la otra. Cuál es la explicación científica.

Después de ir a la verdulería, lo más habitual es separar las frutas y verduras en dos grupos: las que necesitan ir a la heladera y las que no. Estas últimas suelen guardarse juntas en un frutero o en algún rincón de la alacena, pero, según advierten los expertos, poner las papas al lado de las cebollas es un error.

Este es un dato que muchas personas desconocen, a pesar de que son dos de las verduras más consumidas en los hogares argentinos. La confusión se debe a que las dos necesitan guardarse en condiciones muy similares: lugares frescos, secos, oscuros y con buena ventilación.

En ambos casos, se recomienda no lavarlas antes de guardarlas, ya que la humedad residual puede hacer que se descompongan más rápido. Pero, además, las papas presentan una característica particular que las convierte en una muy mala compañía para las cebollas.

Por este motivo no tenés que guardar las papas y las cebollas juntas

La experta en seguridad alimentaria Cristina Lora explicó que las papas son climatéricas, es decir, pertenecen a un grupo de frutas y verduras que siguen madurando aún después de ser cosechadas, como las paltas, las bananas y los tomates. Esto es una ventaja, porque significa que se pueden comprar cuando todavía están verdes, pero también tiene sus contras.

Las papas siguen madurando porque liberan grandes cantidades de un gas llamado etileno. Pero el problema es que esta hormona vegetal no solo acelera el proceso de maduración de las propias papas, sino también de otras verduras que estén junto a ellas, y especialmente de las cebollas. Esto hace que les salgan brotes o se estropeen mucho más rápido.

Por esta razón, Lora recomendó guardar las papas y cebollas por separado para extender su vida útil. Además, aclaró que otras verduras que producen etileno sí pueden guardarse juntas porque se benefician mutuamente, como es el caso de los tomates y los morrones rojos o la espinaca y la lechuga.