20 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Por qué no hay que guardar las papas y las cebollas juntas

Las dos verduras deben conservarse en lugares frescos, secos y oscuros, pero nunca una al lado de la otra. Cuál es la explicación científica.

Por
Los expertos recomiendan separar las papas de las cebollas antes de almacenarlas.

Los expertos recomiendan separar las papas de las cebollas antes de almacenarlas.

Freepik
  • Las papas son climatéricas, es decir que continúan madurando aún después de ser cosechadas.
  • Sin embargo, el gas etileno que desprenden también afecta a otras verduras, especialmente las cebollas.
  • Los expertos recomiendan guardarlas por separado, en lugares frescos, secos y con buena ventilación.
  • Otras verduras climatéricas, como los tomates y los morrones rojos, sí pueden guardarse juntas.
la ciudad de buenos aires lanzo la licitacion de la linea f de subte: su inauguracion esta prevista para 2031
Te puede interesar:

La ciudad de Buenos Aires lanzó la licitación de la Línea F de subte: su inauguración está prevista para 2031

Después de ir a la verdulería, lo más habitual es separar las frutas y verduras en dos grupos: las que necesitan ir a la heladera y las que no. Estas últimas suelen guardarse juntas en un frutero o en algún rincón de la alacena, pero, según advierten los expertos, poner las papas al lado de las cebollas es un error.

Este es un dato que muchas personas desconocen, a pesar de que son dos de las verduras más consumidas en los hogares argentinos. La confusión se debe a que las dos necesitan guardarse en condiciones muy similares: lugares frescos, secos, oscuros y con buena ventilación.

En ambos casos, se recomienda no lavarlas antes de guardarlas, ya que la humedad residual puede hacer que se descompongan más rápido. Pero, además, las papas presentan una característica particular que las convierte en una muy mala compañía para las cebollas.

Papa, cebolla y ajo

Por este motivo no tenés que guardar las papas y las cebollas juntas

La experta en seguridad alimentaria Cristina Lora explicó que las papas son climatéricas, es decir, pertenecen a un grupo de frutas y verduras que siguen madurando aún después de ser cosechadas, como las paltas, las bananas y los tomates. Esto es una ventaja, porque significa que se pueden comprar cuando todavía están verdes, pero también tiene sus contras.

Las papas siguen madurando porque liberan grandes cantidades de un gas llamado etileno. Pero el problema es que esta hormona vegetal no solo acelera el proceso de maduración de las propias papas, sino también de otras verduras que estén junto a ellas, y especialmente de las cebollas. Esto hace que les salgan brotes o se estropeen mucho más rápido.

Por esta razón, Lora recomendó guardar las papas y cebollas por separado para extender su vida útil. Además, aclaró que otras verduras que producen etileno sí pueden guardarse juntas porque se benefician mutuamente, como es el caso de los tomates y los morrones rojos o la espinaca y la lechuga.

Noticias relacionadas

play

Elecciones 2025: cómo hay que hacer para votar con la Boleta Única Papel

Este pasaje de Buenos Aires tiene una conexión única con el subte que pocos conocen. ¿Cuál es?

Este pasaje de Buenos Aires tiene una conexión única con el subte que pocos conocen: dónde está

La niña de 13 años esta intenrada en grave estado.

Una nena de 13 años jugaba con un arma y se disparó en la cabeza: "Fue un accidente"

Paso a paso para descargar la licencia nacional de conducir digital.

Qué cambios tuvo la licencia de conducir digital en CABA y cómo se puede renovar

Cómo son los atardeceres en Marte.

¿Sabías que en Marte los atardeceres no son anaranjados? Este es su impactante color

play

Alarma en Palermo: una banda de menores roba celulares y mochilas a estudiantes

Rating Cero

María Becerra ya no puede usar La Nena de Argentina.

María Becerra perdió "La Nena de Argentina": por qué dejó de decirlo en su música

Le inconfundible fachada de Cemento, el CBGB argentino.
play

Cinco discos de rock argentino grabados en vivo en el mítico Cemento

Disney+ perdió el 10% de sus suscriptores tras el escándalo con Jimmy Kimmel.

Disney+ perdió el 10% de sus suscriptores tras el escándalo con Jimmy Kimmel: cuántos usuarios son

A-Teens trae la nostalgia pop a la Argentina: cuándo, dónde y cómo conseguir entradas.
play

A-Teens trae la nostalgia pop a la Argentina: cuándo, dónde y cómo conseguir entradas

Gran Hermano España ﻿se burló de los ganadores de la edición argentina.

Gran Hermano España se burló de la versión de Telefe: "Siempre gana el..."

Wanda Nara deberá enfrentarse a la justicia nuevamente.
play

Wanda Nara fue acusada de usurpación de marca: la demandaron por miles de dólares

últimas noticias

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, martes 21 de octubre

Hace 7 minutos
María Becerra ya no puede usar La Nena de Argentina.

María Becerra perdió "La Nena de Argentina": por qué dejó de decirlo en su música

Hace 12 minutos
El desembolso se enmarca en la Estrategia País 2025-2028 del BID para la Argentina.

El BID anunció un préstamo de u$s500 millones para atención a jubilados y pensionados del PAMI

Hace 39 minutos
La ciudad de Buenos Aires lanzó la licitación de la Línea F de subte: su inauguración está prevista para 2031

La ciudad de Buenos Aires lanzó la licitación de la Línea F de subte: su inauguración está prevista para 2031

Hace 49 minutos
Donald Trump junto a Xi Jinping.

Trump confirmó que busca un acuerdo comercial con Xi Jinping y viajar a China en 2026

Hace 57 minutos