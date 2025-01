Para Ignacio Torres, los incendios en Epuyén son intencionales: "Vamos actuar de oficio en la Justicia para dar con los responsables"

El gobernador de Chubut sobrevoló la zona afectada por los fuegos y explicó que, si bien todavía no se sabe la causal del inicio del fuego, ya se están haciendo los peritajes correspondientes. Por el momento, las llamas consumieron más de 2.000 hectáreas y se evacuaron más de 200 familias.

Nacho Torres confirmó que todavía no se saben las causales del incendio, pero presumen que sean intencionales

“Recién sobrevolamos la zona, por suerte podemos decir que la parte comprometida, la zona urbana, está controlada . Hoy ya no corren peligro las viviendas y vecinos de la localidad, que era lo que más preocupaba”, aseguró en diálogo con La Mañana por C5N.

Durante su llegada a la localidad, el funcionario provincial manifestó su solidaridad con los damnificados y destacó el trabajo conjunto que se está realizando entre el Gobierno provincial, las fuerzas de seguridad, bomberos y equipo de rescate.

“Se hizo un trabajo excelente, los brigadistas con topadoras haciendo cortafuego para que tampoco llegue al otro lado de la Ruta 40”, explicó y aseguró que hoy la prioridad “está en contener a las familias que fueron evacuadas”.

Por otra parte, consultado si se logró encontrar el causal del incendio, negó que se sepa, pero reconoció que habló con la personal de la Federal que están haciendo el peritaje. “Se sabe dónde nació y cuál es la zona. Lo que nos llama mucho la atención y es donde vamos a hacer especial hincapié, es que estuvieron prendiendo fuego en otras localidades”, señaló.

“Hubo un foco que pudimos controlar en Trevelin. Hace pocas horas también en la zona de Golondrinas, que lo pudimos controlar. Pero cuando hay muchos focos en simultáneo es generalmente son intencionales”, reconoció.

En esa misma línea, confirmó que se va a hacer un abordaje “muy intenso” para garantizar la seguridad de todos los vecinos: “Primero resguardar a las personas que fueron afectadas, pero empezar de oficio en la justicia para dar con los responsables”.

Incendio en Epuyén: se consumió más de 2.000 hectáreas y hay más de 200 familias evacuadas

El incendio forestal avanza en la zona del lago Epuyén, Chubut, y ya son más de 200 los evacuados por precaución, según especificó el gobernador Ignacio Torres. El fuego arrasa y ya consumió más de 2.000 hectáreas.

“Fueron evacuadas más de 200 familias, pero las viviendas afectadas son entre 50 y 60. Hay también comprometida una escuela. Es una situación muy angustiante, es una localidad muy chica de 3000 habitante, aproximadamente, y la verdad que es la primera vez que se vive un incendio con estas características tan cerca de la zona urbana”, indicó sobre la situación actual en declaraciones a C5N.

Al mismo tiempo, para llevar tranquilidad, explicó que “ya no corren riesgo los vecinos de la zona”: “Hubo un viraje en el viento para la zona de Cholila, lo que pasó es que en el transcurso de 5 horas hubo ráfagas como nunca de más de 70 kilómetros, lo que hizo un crecimiento exponencial de más de 1600 hectáreas en muy poquito tiempo".

Si bien aseguró que el fuego está activo, está controlado y hay distintos cuadrantes de zona urbana que está controlado y se va a ir haciendo por zonas. “Las zonas en las cuales el fuego está más alejado van a ser las primeras en las que van a ir volviendo a sus casas, pero lo que queremos hacer de manera ordenada es llevar tranquilidad”, agregó.

Por último, destacó que por el momento no hubo ninguna víctima fatal, pero “sí hubo situaciones fatales, como por ejemplo, algunas familias tuvieron pérdidas materiales”. “Se está haciendo un trabajo de concientización, por eso es importante que los turistas y vecinos tomen conciencia: no hay fuego controlado, no hay que encender fuego y menos en este momento donde el clima es muy hostil”, concluyó.