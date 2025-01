Ola de calor en Buenos Aires: vecinos juntan agua en bidones de canillas públicas

La alerta por la primera ola de calor del año, que prevé una difícil semana en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, en la que podrían superarse récords de consumo de energía, genera una gran preocupación en los vecinos de distintos barrios que no cuentan con agua potable para poder pasar las altas temperaturas.

Es que muchos de ellos deben caminar varias cuadras bajo los rayos de sol para llenar bidones de las canillas públicas que ofrecen los municipios para poder consumirla, ya que no cuentan en sus viviendas con agua potable.

De acuerdo a los pronósticos, la peor situación se prevé para el jueves 16 que alcanzaría los 35 grados y se estima un pico de demanda de 29.662 MW, anticipando un nuevo récord por encima del máximo histórico de 29.653 MW del 1° de febrero de 2024. De allí a que durante esta semana el sistema eléctrico se enfrentará a un pico de estrés que puede derivar en algunos cortes.

“Vengo de 15 cuadras, si bien tengo agua de pozo es limpia, pero tiene mucho sarro, no se puede tomar. Para tomar agua venimos a buscar a la canilla pública, y el resto lo usamos para las demás cosas”, reconoció un vecino de Claypole en diálogo con Mañanas Argentinas por C5N.

Por otro lado, otro hombre que también se acercó con su bidón y cargarlo con el agua explicó que no puede consumir del pozo, ya que “están contaminadas por el barrio”. “Las napas están contaminadas y ya salen con excremento. Si no lo tenés a 60 o 70 metros de profundidad no es buena”, indicó y agregó: “Yo tengo agua potable en mi hogar, pero sale con excremento y mucho cloro, ni el perro lo quiere tomar”.

“Siento indignación por todo esto. Vengo dos veces por semana a venir a buscar el agua que lo uso para todo, porque el agua que tengo no sirve ni para lavar la ropa. Por suerte que tenemos esta canilla pública”, sostuvo.

Algunos deben recurrir si o si a estas canillas donde se forman largas filas para cargar, ya que para comprar los bidones es un gran presupuesto. “Antes compraba los bidones, ahora ya no puedo porque el de 20 litros se fue a $400”, reconoció.

Se mantiene la alerta meteorológica por calor extremo para Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por calor extremo para Buenos Aires y otras 14 provincias del país. Las temperaturas rondarán entre los 38 y 40 grados, pero incrementarán con el correr de la semana. Además, en la zona oeste del país rige una serie de avisos por tormentas acompañadas por granizo o nieve.

Las provincias bajo alerta por calor extremo son: Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, La Pampa, San Luis, Mendoza, Neuquén, San Juan y La Rioja.

En el caso de la zona cordillerana de San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy se esperan tormentas acompañadas por granizo y posible caída de nieve. Las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, actividad eléctrica intensa, granizo y ráfagas que podrían superar los 60 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 45 mm, que pueden ser superados de forma puntual.