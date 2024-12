Las principales dudas de los conductores tras el anuncio del nuevo sistema de carga de combustibles que implementará el Gobierno

“El decreto está escrito; está iniciado el decreto”, expresó Sturzenegger y agregó: “En la Argentina, por un tema de necesidad extrema, YPF lo ha implementado en Rosario, porque las estaciones en la noche se hacen con autodespacho, pero no tendría que ser por un tema de seguridad, es un tema de libertad. Vos organizás tu relación comercial de la manera más libre que quieras, ¿no?”, se preguntó.

Frente a ello, sin tantos detalles de cómo se implementará en las próximas semanas, los propios automovilistas dieron su opinión y dejaron expuesta las dudas que genera de cómo se utiliza el sistema y qué ocurrirá con los puestos de trabajo.

“La verdad que a mí me incomodaría, me parece que lo tienen que hacer los playeros”, señaló un conductor ante la consulta del movilero, Diego Lewen en C5N, mientras que otro se negó rotundamente: “Me parece mal, yo necesito playero porque es necesario. No me gustaría, primero porque va a quedar gente sin laburo, y segundo, creo que necesitas de un playero que te mida el aceite. No está buena la medida”.

Por su parte, otro usuario consideró que “es un tema que hay que tratarlo bien”, ya que “hay gente que se va a quedar sin trabajo”: “En otras partes del mundo existe este sistema de autoabastecerse y después pasar por la línea de caja. No sé si acá hay una idiosincrasia como para poder decir ‘vamos a hacer este cambio’, es muy complicado, me parece”.

En ese sentido, el taxista también indicó que no entiende el fin de la medida ya que “le está sacando trabajo a la gente”. “Habría que ver a qué quieren llegar. Yo cargaría nafta con mis propios medios, pero es complicado porque en la carga de gas lleva un pico y una arandela de gomita que hay que prestarle atención que no se rompa porque, como ha pasado en otras ocasiones, se sale la manguera y con la presión pude llegar a lastimar a la persona si no conoce bien cómo es el mecanismo”, analizó las medidas a tener en cuenta.

Noticia en desarrollo.-

"Estaría bien la medida, pero ¿quién te asegura que no toquen el trabajo de los playeros?".



Cómo funciona el sistema de "auto carga" de nafta en otras partes del mundo

El autoservicio en las estaciones de combustible en Estados Unidos se convirtió en un sistema que se ha “vuelto común y eficiente”.

Dependiendo del tipo de estación, puede pagar directamente en el surtidor (introduciendo una tarjeta de crédito o débito, seguido por la introducción del código para validar la transacción), o en el interior de la estación cuando debe ir a informar al cajero el número del surtidor y el monto que desea cargar.

Una vez realizado el pago, el cliente selecciona el tipo de combustible y comienza a llenar el tanque. La mayoría de los surtidores permiten seleccionar diferentes tipos de combustible y muestran el costo total en tiempo real.

Cuando el tanque está lleno o se alcanza el monto pagado, el surtidor se detiene automáticamente. En caso de que se pague más de lo que se necesita, algunas estaciones reembolsan la diferencia al cliente.

Por otra parte, de acuerdo a los videos que se volvieron virales de cómo es en Europa, los conductores estacionan su vehículo frente al surtidor, indican el tipo de combustible y una vez cargado el total, abonan con la tarjeta en la pantalla del surtidor.