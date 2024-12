Las peores Fiestas: una empresa de cosmética despidió a casi 300 empleados

La medida se enmarca en un plan de reestructuración de la empresa, que centralizará sus operaciones logísticas en una planta ubicada en Escobar. Hace varios meses, Natura había implementado un plan de retiros voluntarios como paso previo al cierre.

Los despidos afectan a 278 trabajadores que desempeñaban tareas bajo el convenio colectivo del Sindicato de Perfumistas. Sus funciones incluían la distribución de cosméticos y fragancias, tanto para el mercado local como para la exportación a países como Chile, Uruguay y Paraguay.

Los empleados se encuentran sumidos en incertidumbre ante la mala comunicación de la empresa. Sebastián, un empleado, habló con C5N y contó: "Me dijeron que iba a llegar el telegrama el día lunes y la liquidación el miércoles. Lo que nos parece raro que habiendo 278 personas trabajando a nadie le llegó el telegrama. Tenemos la incertidumbre, no sé qué va a pasar. Armamos un grupo de WhatsApp y le pedimos a los delegados a los cuatro delegados que vengan que nos den la cara y que nos digan qué está pasando, pero no nos dicen nada".

En respuesta a esta situación, los trabajadores se movilizaron y organizaron una protesta frente a las instalaciones de la planta en la zona norte del conurbano bonaerense. En la manifestación, exigieron la intervención de los dirigentes sindicales para abordar la situación y buscar soluciones.