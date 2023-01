La familia de Lucio Dupuy denunciará penalmente a funcionarios de Salud y pedirán el juicio político a la jueza Pérez Ballester

"Vamos a tener un año arduo con todo lo derivado con el tema Lucio. Vamos a solicitar investigación criminal para determinar si en el ámbito de Salud hay funcionarios que tienen responsabilidad penal, en referencia a los que pudieran haber abordado a Lucio en las ocasiones en que entró traumatizado a distintos lugares", adelantó el letrado.

Por su parte, el subsecretario de Salud provincial, Gustavo Vera, respondió a la agencia Telam que no hablarán mientras se haga la investigación: "No hacemos declaraciones sobre temas judiciales", sostuvo.

Aguerrido anticipó que no tiene pensado accionar contra el Ministerio de Educación pampeano y aclaró que "la escuela no va a ser denunciada" porque según su criterio una maestra "no está capacitada para determinar con un dibujo si un niño es maltratado o abusado".

También, descartó denunciar a los responsables de Niñez y Adolescencia porque "no funcionaron las alarmas de salud, nunca se enteraron de un chico maltratado. El sistema de protección de niñez y adolescencia, no tuvo nada que ver porque nadie les avisó. No es que no hicieron nada, nunca la pusieron en conocimiento de un chico maltratado. No hicieron nada porque no sabían nada. El nudo de la cuestión está en salud", insistió.

Sobre la jueza del caso Lucio: "Por lo menos hay que investigarla"

El letrado de la familia del niño asesinado, José Mario Aguerrido, detalló las razones para investigar a la jueza Ana Clara Pérez Ballester: "Por lo menos hay que investigarla. Darle la posibilidad para que dé las explicaciones, pero hay que hacer el juicio (político). Es grave lo que pasó en (General) Pico con Lucio, se le cambió al chico el centro de vida, hablan de un acuerdo, de reintegrar un chico a una madre que en los últimos dos años había abandonado al hijo para irse de mochilera", enumeró.

En este sentido, se refirió a los pasos que se siguen en cuanto a la vuelta a un entorno familiar complejo cuando "lo normal es empezar un régimen de revinculación, verlo cada determinado tiempo. Ahora, entregarlo de una, eso no es lo normal en los procedimientos de familia".

"Hay elementos para plantear un juicio político y tiene que ser unánime. No es una cuestión de bloques, es una política de Estado. No jodamos con la protección de los chicos, de eso se trata", reclamó Aguerrido.

El veredicto por el caso Lucio se conocerá el 2 de febrero

El veredicto por el asesinato de Lucio Dupuy se conocerá el 2 de febrero próximo en el tribunal de Santa Rosa en la que está prevista la audiencia en la que está previsto que se dé a conocer si las acusadas, Magdalena Espósito (mamá de Lucio), Abigail Páez (pareja de Espósito), son culpables o no del homicidio agravado por el vínculo y abuso sexual de Lucio.