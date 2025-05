¿La ciencia es una prioridad? La opinión de los argentinos frente a otras demandas sociales

Un nuevo informe del observatorio Pulsar UBA de la Universidad de Buenos Aires reveló que el 51% de las personas menores de 30 años no la ubica entre las urgencias del país. Mientras que las generaciones mayores le brindan un valor más importante.

Un nuevo informe de Pulsar UBA reveló que el 51% de las personas menores de 30 años no ubica a la ciencia como prioridad inmediata frente a otras demandas sociales y económicas. Sin embargo, los mayores le brindan un valor más importante.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PulsarUBA/status/1922756407473983664&partner=&hide_thread=false Cada uno tiene sus prioridades, ¿es la ciencia una de ellas?



Si bien los argentinos creemos que la ciencia es una de las claves para el desarrollo nacional, ¿la consideramos una urgencia o hay otras cosas más importantes? pic.twitter.com/96IaHW1BiA — Pulsar.UBA (@PulsarUBA) May 14, 2025

El programa de Creencias Sociales, de Pulsar, se realizó en 2023 y 2024, mediante una encuesta nacional con una combinación de metodología telefónica y presencial realizada a 1.250 personas. "Qué están pensando, qué ven y que sienten argentinos y argentinas sobre una variedad de temas que van de la Democracia, hasta el Estado, mercado, creencias en la religión y las valoraciones sobre la ciencia", añadió Facundo.

Una de las preguntas más importantes del informe ronda en torno a: "¿Importa el desarrollo científico argentino?". Los resultados fueron muy parejos, aunque preponderó un 55% en favor a que "la ciencia es importante para el desarrollo de Argentina y debería ser una de las principales prioridades del país".

Mientras que el 44% cree que “el desarrollo científico es importante, pero hay otras prioridades que atender antes”. Solamente el 1% indicó que no tiene importancia y no debería ser prioritario". En diálogo con C5N, Facundo Cruz explicó que esos resultados no dan a entender una posición firme, sino que "tenés una leve tendencia hacía que la ciencia tendría que ser prioridad, una diferencia de 12% puntos".

Pulsar imagen 1.jfif

Sin embargo, para el politólogo el análisis más interesante para indagar es etario, entre jóvenes de 19 a 29 años, "si vos hacés el corte por franja etaria, los jóvenes están distribuidos casi la mitad, el 47% cree que tiene que ser una prioridad y el 51% que es algo más secundario".

El panorama cambia cuando se trata de la franja de adultos, entre 30 y 49 años, ya que "los posicionamientos son mucho más claros", el 56% opina que tiene que ser una prioridad, y el 43% que no. Mientras que entre los encuestados entre 50 y 75 años, el 62% cree que la ciencia es importante y el 37% no.

¿Esto tiene algún tipo de relación con lo que está pasando actualmente en el sector científico tecnológico nacional? "La lectura del dato pasa más bien por sobre lo que piensan las generaciones futuras que lo que pasa hoy en la ciencia argentina", sentenció.

Pulsar informe foto.jfif

Eso no es todo, sino que en otras de las preguntas del informe sobre "la IA pueda superar a los seres humanos", los jóvenes son el único grupo donde predomina la creencia en su superioridad futura, 55% está muy o algo de acuerdo.

Esto se suma, relacionado con otro informe publicado el mes pasado, donde los jóvenes son los que más están convencidos (un 55%) en que existe vida en otros planetas: "Se están nutriendo de otras creencias tanto para su vida cotidiana", agregó Cruz.

"Surge un contraste porque frente a la postura más secundaria en el rol de la ciencia en el desarrollo nacional, estaríamos teniendo acá elementos para creer que los jóvenes son más abiertos para otras cuestiones, que en la ciencia que parecen más cerrados, pero respecto a la IA y creencia de existencia extraterrestre", tienen más confianza.

Pulsar ciencia imagen.jfif

También el informe llega a la conclusión de que "hay una fragmentación en las creencias de varios consensos científicos", por lo que la ciencia no ha roto el monopolio de la religión como última explicación.

"Esa multiplicidad de lugares donde buscar respuesta genera también una competencia en torno a esos lugares, la ciencia no ha logrado desbancar a la religión en la respuesta a varios elementos, por ejemplo, si la cura para el cáncer existe o está oculta al público", reflexionó el entrevistado, por lo que la ciencia hoy en día continúa compitiendo con otras cosmovisiones, entre ellas la religión.

Algunas claves del informe:

El desarrollo científico no es cosa de jóvenes: el 51% de las personas menores de 30 años no lo ubica entre las urgencias del país.

La política también divide a la ciencia: el electorado de Sergio Massa le asigna centralidad; los votantes de Milei y Bullrich le restan prioridad.

Certezas fragmentadas: el 85% cree que los continentes se mueven, pero un 68% sostiene que la cura del cáncer existe y está oculta por intereses comerciales.

Cambio climático: el 59% lo atribuye a la acción humana; mientras que el 40% lo explica por ciclos naturales de la tierra.

Creación divina vs. Teoría de la evolución: el 53% cree que los humanos se desarrollaron a partir de especies anteriores de animales ; el 39% cree que los humanos fueron creados por Dios.

; el 39% cree que los humanos fueron creados por Dios. La Inteligencia Artificial y el horizonte de lo humano: el 46% cree que la IA puede superar a las personas , mientras que el 52% lo descarta. Miedo, fascinación y futuro incierto.

, mientras que el 52% lo descarta. Miedo, fascinación y futuro incierto. La ciencia cotidiana se busca online: 8 de cada 10 argentinos usaron internet en el último año para buscar información médica personal.

Informe completo: Los argentinos y la ciencia