El Joker despotricó contra Spiderman tras la insólita pelea en Puerto Madero: "Es un gil y un pelotud..."

En tal sentido, profundizó en sus cuestionamientos al hombre que interpretó a Spiderman y marcó durante cuánto tiempo permaneció detenido: "Yo de los traidores no me olvido. No me imaginaba que me la iba a jugar de traidor. Me retuvieron durante 40 horas después de la piña".

Por último, indicó que tras el hecho, no puede acercarse al Puente de la Mujer. "¿Sabés las veces que me agarré a trompadas ahí? No puedo ir hasta que termine el proceso, tengo un perímetro de 500 metros al puente y a Peter Parker", manifestó.

La pelea entre El Joker y Spiderman en Puerto Madero

Circuló en redes sociales un video donde dos hombres disfrazados de El Joker y de Spiderman se pelearon sobre el Puente de la Mujer, en pleno barrio porteño de Puerto Madero. En insólito intercambio de palabras que derivó en el accionar de la Policía de la Ciudad y el clip, filmado por uno de los protagonistas, se viralizó en redes sociales.

Es común ver en distintos puntos turísticos de la Ciudad de Buenos Aires a hombres disfrazados de personajes de cómics, quienes ganan dinero gracias a tomarse fotografías con la gente que transita esos espacios. Este fue el caso de estos dos personajes, quienes tuvieron un duro intercambio de palabras.

El clip fue registrado por el Joker, quien "en modo selfie" registró cómo se peleó con Spider-Man por un tema de espacios. "¿Qué te dije Peter?", le preguntó a Spider-Man, quien con mochila al hombro respondió muy tranquilo: "Que me cagabas a trompadas si no me iba de acá".

“Por favor te pido un metro de distancia, estás amenazando”, lo interrumpió una oficial de la Policía de la Ciudad, que se acercó al lugar al percatarse de la situación. En el video se puede observar cómo la oficial le repite varias veces que deje de filmar, pero El Joker la ignora y continúa con su descargo.

En sus propias redes sociales, El Joker publicó el video y explicó la situación: "Piter era un seguidor mío que vino de Mendoza a instalarse en Buenos Aires, me pidió que le haga la onda para laburar en la calle precisamente en el puente, se vendió como amigo por eso también lo lleva a la televisión Bendita TV, y le presente a empresarios amigos míos para que lo contraten para presencia".

Eso no es todo, sino que explicó que "en el puente todos tenemos nuestro lugar desde hace tiempo, y desde que el se hizo amigo de este oficial de política el atrevido se me quiso instalar en mi lugar de donde yo trabajo hace años, lo considero un traidor no solo por querer ocupar mi parada si no que denunciar con la policía y es por eso los vídeos de mi detención", añadió.

En otro video que circula por redes sociales, se ve a El Joker sentado dentro de un patrullero de la Policía de la Ciudad, y la misma oficial tomándole unos datos. "Lo metieron en cana al Joker", se escucha entre risas al autor del clip.