Córdoba: dos delincuentes intentaron robarle a una mujer y ella los corrió para defenderse

Los motochorros interceptaron a la víctima cuando ingresaba su auto y, luego de forcejear con ella, huyeron. No fueron detenidos.

Una mujer fue interceptada por dos motochorros mientras ingresaba a su auto en la ciudad de Córdoba tras salir de una estética. La víctima se resistió al robo y corrió a uno de los ladrones, quienes finalmente escaparon, pero no pudieron ser detenidos por el momento.

Policía de Córdoba Medio local

En el video se puede ver como la moto llega al momento de que la chica sube a su auto estacionado. El motochorro que bajó agarró la cartera de la víctima e intentó irse, fue entonces que la joven empezó a correrlo y lograron huir.

Lo que no se sabe es que, si se fue finalmente con la cartera o no, pero lo que sí se sabe es que logró huir junto con su cómplice. No se dieron a conocer los datos ni se identificó a los ladrones, por lo que siguen prófugos.