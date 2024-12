Argentina no firmó el Pacto para el Futuro: ¿es posible construir un mundo más sostenible desde las aulas?

Frente a dicho planteo, el director ejecutivo de Learning By Helping, Tomy Megna destacó que el planeta “atraviesa un presente desafiante y doloroso en el que las guerras, las catástrofes naturales, los conflictos sociales muestran que lograr la sostenibilidad que proponía la Agenda 2030 está cada vez más lejos”.

“No hace falta irse tan lejos para comprender por qué debemos cambiar. En el primer semestre de 2024, la pobreza en Argentina aumentó al 52,9% y el 66% de los menores de 14 años es pobre. Estos datos, son sólo un ejemplo de por qué es urgente construir un país más sostenible y resiliente. La educación y los maestros tienen un rol clave”, analizó.

La educación es importante para el Desarrollo Sostenible, ya que dan cuenta de que uno de los mayores desafíos es la falta de comprensión y conocimiento, un aspecto primordial que impide que la sociedad en su conjunto contribuya de manera efectiva.

“Invertir en la capacitación docente no solo mejora la educación; también impulsa el desarrollo local y crea oportunidades para las nuevas generaciones. Poner a la educación en el centro de las políticas públicas es fundamental, porque es desde las escuelas y con los docentes que vamos a poder generar cambios profundos”, señaló Megna y destacó que junto con la UNESCO, diseñaron una metodología para transformar las aulas en espacios de innovación social, donde los docentes y estudiantes no sólo aprendan a trabajar interdisciplinariamente, sino que se conviertan en agentes activos del cambio en sus comunidades.

escuelas privadas Télam

La importancia de la educaciónpara el Desarrollo Sostenible

La Certificación Docente en Innovación Social para el Desarrollo Sostenible es un ejemplo del impacto que puede tener la educación para construir un mundo más sostenible. Se trata de un programa impulsado por UNESCO y Learning by Helping, con el apoyo de Google for Education, Fundación Botnar, Fundación Leo Werthein, DIRECTV y SKY, desde su programa de educación Escuela Plus, y de muchas más organizaciones del tercer sector, empresas y estudiante.

Dicha formación alcanzó a más de 12.000 profesionales de la educación de nivel inicial, primario, secundario y universitario de América Latina con alto nivel de compromiso con el rol que ocupan en la transformación de la sociedad.

El principal objetivo es brindar herramientas para que puedan crear proyectos de impacto social y ambiental junto a sus estudiantes y así llevar la sostenibilidad a cada aula del planeta. Para la edición 2025, se propusieron aumentar la escala del programa y estar cada vez más cerca del objetivo de impactar a todos los docentes de la región.

Con más 5000 docentes capacitados y más de 2200 certificados en la primera edición, Argentina lidera la región en compromiso con la innovación educativa para la sostenibilidad. Esto significa que miles de aulas argentinas ya están transformándose en espacios para promover proyectos que impacten positivamente en su entorno y su comunidad.

“Sabemos que la formación de nuestros docentes es fundamental y que el tiempo que dedican a este tipo de iniciativas es invaluable. La colaboración entre Learning by Helping y diversas organizaciones, ministerios y referentes de la región fue clave para el éxito de este programa. Este tipo de formación permite a los docentes crecer como individuos, comprender el mundo en el que viven y llevar el desarrollo sostenible a sus aulas, algo que, sin duda, tendrá un impacto positivo en sus comunidades”, destacó Zelmira May, Especialista del Programa para la Educación de la UNESCO.

Programas como la Certificación son una oportunidad única de generar un impacto positivo y a gran escala para cambiar la realidad educativa de Argentina y de toda América Latina. Luego de formar con éxito a más de 12.000 docentes en la primera edición, Learning by Helping y UNESCO se proponen continuar capacitando a la mayor cantidad de profesionales de la educación para que conozcan los retos globales y adquieran las herramientas para actuar localmente.

La Certificación contó con una excelente valoración (9.44/10) por parte de los asistentes y también importantes resultados: un 74% de los que comenzaron el programa lograron certificarse. “No se trata sólo de formar a docentes, sino de que ellos sean el puente para un cambio en cada una de las aulas en las que trabajan. Hoy estimamos que más de 200.000 estudiantes de toda la región tendrán la oportunidad de construir proyectos que mejoren la calidad de vida de su comunidad desde sus escuelas”, destacó el director ejecutivo de Learning by Helping.

En esa línea, destacó que “queremos que los docentes de Argentina sean protagonistas de la edición 2025”. “Aún cuando la agenda de la política internacional hoy no priorice la sostenibilidad es clave que sigamos trabajando desde las escuelas para resolver los desafíos sociales y educativos que enfrenta el mundo hoy y también para promover una educación para la sostenibilidad que impacte en las generaciones presentes y futuras”, concluyó.