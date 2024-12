A seis meses de la desaparición de Loan, sus padres pidieron justicia: "Queremos saber la verdad"

Por su parte, la mamá describió cómo atraviesa la difícil situación: "No puedo hablar, estoy destrozada, mañana son seis meses que no sé nada". Y, en diálogo con TN, remarcó su malestar por la situación: "Estoy muy dolorida porque yo lo mandé a Loan para que vaya a ver a su abuela".

Tanto Noguera como Peña piensan que su hijo está con vida y que lo esperan todos los días en su casa: "Me siento sola, lo extraño. No lo puedo creer, son seis meses (...) No vamos a tener fiestas. No tuvimos ni ganas de armar el arbolito, porque sé que a Loan le gustaba".

La situación de Laudelina y Macareña

Laudelina Peña Laudelina, tía de Loan Peña.

Los papás de Loan brindaron detalles sobre la relación con su cuñada y su sobrina. "Ahora con Laudelina no tengo nada de relación, la familia nos jugó en contra, ya no hay comunicación. Espero que cambie su rumbo, ella tiene que saber que pasó", continuó en TN.

Al ser consultados sobre la vinculación de ambas, no dudaron en remarcar que "las que tienen que hablar son Laudelina y Macarena, tienen que decir la verdad". Luego, aclararon que están conformes con los procesamientos dictaminados por la jueza Cristina Penzo contra Antonio Benítez, Daniel "Fierrito" Ramírez, Mónica Millapi, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Pérez y Walter Maciel.