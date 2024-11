Una serie de crimen pero cargada de comedia está siendo furor en Netflix después de su estreno: de cuál se trata

A lo largo de su estancia, Charles no solo lidia con los desafíos de su tarea, sino que también forja conexiones con los singulares residentes del lugar, en una narrativa que mezcla humor, ternura y una reflexión sobre la vejez. Creada por Mike Schur (The Good Place, Parks and Recreation), la serie cuenta con un elenco destacado que incluye a Stephanie Beatriz, Mary Elizabeth Ellis y otros actores reconocidos.

Sinopsis de Un hombre infiltrado, la serie que está siendo lo más visto de Netflix

Un profesor jubilado encuentra un nuevo propósito de vida cuando una investigadora privada lo contrata para infiltrarse en un hogar de retiro en San Francisco, reza la sinopsis oficial.

Tráiler de Un hombre infiltrado

Reparto de Un hombre infiltrado

El reparto de la serie "Un hombre infiltrado" de Netflix está liderado por Ted Danson, quien interpreta a Charles Nieuwendyk, un viudo y exprofesor de ingeniería que se infiltra en una residencia de ancianos para resolver el misterio de un collar desaparecido. A su lado están: