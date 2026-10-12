Daniel Osvaldo publicó su primera foto en el hospital tras sufrir una infección pulmonar

El exfutbolista de 40 años se mostró en su habitación tras ser intervenido quirúrgicamente por un derrame pleural, por el cual permanece internado en terapia intermedia hace más de dos semanas.

Daniel Osvaldo compartió una foto mientras permanece internado en el Hospital del Bicentenario de Esteban Echeverría, donde se encuentra asistido tras sufrir un derrame pleural derecho, el cual le generó un intenso malestar. El exfutbolista fue intervenido quirúrgicamente para una limpieza en la zona y está acompañado de su familia.

Osvaldo publicó una historia en la red social Instagram en la que se lo observa sonriente mientras se encontraba acostado en su habitación acompañado de su padre, Raúl, quien lució un buzo de Roma, el club en el que se desempeñó el delantero entre 2011 y 2013. "Daddy Romano" , escribió el exjugador junto a un emoji de la institución italiana y un corazón.

El exdelantero de 40 años se encuentra en terapia intermedia luego de haber sufrido un derrame pleural derecho a fines de septiembre y, mientras recibe medicación , también es sometido a estudios complementarios para lograr establecer su salud.

En ese contexto, el también músico respondió a las consultas de Infobae y contó que una caries no tratada a tiempo fue lo que terminó en la infección pulmonar. También reconoció que los médicos le remarcaron el peso de su condición física previa y, según le explicaron, la actividad física que realizó durante su vida ayudó a su organismo.

Antes de la internación, el exjugador atravesó varios días con dolores persistentes y estudios iniciales que no mostraban un cuadro grave . La aparición de fiebre motivó una nueva consulta, en la que los médicos detectaron líquido en la zona pulmonar. La familia pidió desmentir versiones sobre el caso como las que circularon sobre intervenciones que no le realizaron.

El neumonólogo José Manuel Viudes explicó que el derrame pleural es una acumulación de líquido entre el pulmón y la pleura, la membrana que lo cubre, y que aparece cuando un proceso infeccioso pulmonar no se resuelve. "Se junta un líquido. Y cuando ese líquido se llena de pus se llama empiema y hay que drenarlo", detalló.

Según el especialista, el drenaje puede extenderse entre tres días y una semana, según la evolución del paciente. "Le ponemos antibióticos por vía endovenosa y los pacientes jóvenes sanos como él se recuperan en el plazo de siete o diez días", afirmó. Sobre el tabaquismo, aclaró que no debe presentarse como causa única del derrame, aunque sí dificulta la respuesta del organismo. "El fumar disminuye las defensas y la capacidad que tiene el pulmón de deshacerse de una infección en un 50%", explicó.

Se filtró lo que le dijo Daniel Osvaldo a su familia horas después de su internación

En medio de la preocupación que generó la internación de Daniel Osvaldo, comenzaron a conocerse algunos detalles sobre cómo atraviesa este momento y qué les transmitió a las personas que lo acompañan. El exfutbolista, que en los últimos años se dedicó especialmente a la música, permanece bajo seguimiento profesional mientras avanza con su recuperación. En ese contexto, una frase suya llamó especialmente la atención.

Lejos de centrarse únicamente en la situación que atraviesa, Osvaldo buscó llevar tranquilidad a su círculo más cercano. Según trascendió, el exdelantero les pidió paciencia y dejó en claro que mantiene una mirada puesta en su recuperación. Sus palabras estuvieron dirigidas especialmente a quienes forman parte de su entorno cotidiano y lo acompañan durante este proceso.

La música también apareció entre sus principales preocupaciones. El exjugador continúa vinculado a su banda de rock y, pese al momento que atraviesa, tiene presente su deseo de volver a los escenarios. Esa intención quedó reflejada en uno de los mensajes que hizo llegar a sus compañeros, con quienes mantiene contacto mientras sigue las indicaciones de los profesionales que lo asisten.

Una de las frases que trascendieron fue: “Ensayen, yo voy a estar bien”. Con esas palabras, Osvaldo intentó transmitir calma a los integrantes de su banda y mostrarles que espera poder reencontrarse con ellos una vez que su recuperación se lo permita. El mensaje también dejó en evidencia cuánto representa la música en esta etapa de su vida.