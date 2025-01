Todos los televisores que se quedarán sin Netflix en febrero 2025

Estos modelos de TV no podrán contar con la aplicación más famosa de streaming debido a varios inconvenientes en su funcionamiento.

De acuerdo con el soporte de la famosa plataforma de streaming, ciertos televisores inteligentes no podrán actualizar, descargar ni utilizar la aplicación a partir de febrero del 2025. Esto se debe a que los dispositivos no cuentan con la capacidad técnica requerida para las actualizaciones más recientes del sistema, como falta de procesamiento o memoria.

Netflix Getty Images

Los televisores que se quedarán sin Netflix en febrero 2025

Este movimiento de la N Roja afectará a millones de usuarios alrededor del mundo que tengan ciertos televisores de las reconocidas marcas Sony, Samsung, LG y Panasonic. Algunos de los modelos específicos que serán afectados son los Sony Bravia de las series KDL, XBR, W95 y X95.

A pesar de que estos dispositivos aún tengan vida útil, estas decisiones obligan a los usuarios a actualizar sus aparatos si quieren continuar contando con el servicio. En caso de mantener la aplicación sin actualizar, esta podría comenzar a sufrir inconvenientes en la capacidad de procesamiento del contenido, la calidad de la imagen o compatibilidad con otros aparatos más modernos.

No obstante, hay otra alternativa para aquellos que no puedan o simplemente no quieran cambiar su televisión, pero puedan seguir utilizando la famosa aplicación para disfrutar de su amplio catálogo de películas y series.

Se trata de utilizar algún dispositivo externo para transmitir la señal de la plataforma y que sea compatible con sus nuevas versiones. Entre algunos ejemplos se pueden nombrar smartphones, consolas de videojuegos o dispositivos de transmisión como Chromecast o Amazon Fire Stick.