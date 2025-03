Romántica y con detalles de fantasía: qué película de los 2000 llegó a Netflix y se metió entre lo más visto

"Como si fuera cierto" recibió críticas mixtas por parte de la crítica especializada. Mientras algunos elogiaron la química entre Witherspoon y Ruffalo, otros consideraron que la trama era predecible. En plataformas como FilmAffinity, la producción cuenta con una valoración promedio, reflejando opiniones divididas entre los espectadores.

Sinopsis de Como si fuera cierto, la película que es lo más visto de Netflix

La historia sigue a David Abbott (Mark Ruffalo), un arquitecto paisajista que, tras enviudar, alquila un pintoresco apartamento en San Francisco. Sin embargo, pronto descubre que no está solo en su nuevo hogar; el espíritu de Elizabeth Masterson (Reese Witherspoon), la anterior inquilina y una médica dedicada, aún habita el lugar. Elizabeth no recuerda cómo llegó a esa situación y está convencida de que no está realmente muerta. A medida que ambos intentan desentrañar el misterio, desarrollan una conexión especial que desafía la lógica y las fronteras entre la vida y la muerte.

Tráiler de Como si fuera cierto

Reparto de Como si fuera cierto