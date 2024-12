Muri Lopez Benitez mostró su pancita de embarazada mientras usaba una calza y top violeta

La joven eligió un look cómodo para destacar su embarazo.

La joven eligió un look cómodo para destacar su embarazo. En la foto, luce un top deportivo a juego con una calza de cintura alta en tono violeta oscuro, un outfit que combina estilo y comodidad. Este conjunto no solo resalta la dulzura del momento, sino que también muestra cómo el embarazo no impide mantenerse a la moda. Los detalles del diseño ajustado realzan su figura, mientras que el toque minimalista del conjunto hacen aún más visible la etapa que está viviendo.