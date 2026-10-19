Marley sufrió un inesperado problema en Noruega: "Quedo con lo puesto" Durante las grabaciones de su ciclo de viajes por Europa, el conductor atravesó un insólito contratiempo que alteró por completo sus planes al desembarcar. Agregar C5N en









El conductor tuvo un problema en uno de sus viajes.

Durante su reciente travesía por Europa para llevar adelante el rodaje de una nueva temporada de Por el Mundo, Marley atravesó un imprevisto que alteró sus planes al desembarcar en territorio escandinavo. El famoso conductor de Telefe relató el mal trago que le tocó experimentar tras descender del avión en Noruega, donde terminó "quedo con lo puesto" tras confirmarse la pérdida momentánea de sus pertenencias personales en la terminal aérea.

Apenas unas jornadas atrás, el icónico presentador de televisión ya había divertido a sus seguidores al publicar un video donde detallaba otro insólito episodio ocurrido a bordo del avión rumbo al Viejo Continente. En aquella oportunidad, el animador intentó ubicar los fármacos que utiliza habitualmente para serenar sus episodios de ansiedad, percatándose en pleno vuelo de una equivocación cometida durante el armado de su bolso de mano.

Pese a las complicaciones logísticas provocadas por la aerolínea tras el extravío definitivo de su valija, la estrella de la televisión prefirió encarar el panorama con su característica frescura y buen humor. A través de sus plataformas digitales, la figura pública confirmó que debió adquirir indumentaria de emergencia en tiendas locales para continuar sin interrupciones con las grabaciones del ciclo de viajes.

El problema que vivió Marley en Noruega Fiel a su característico estilo descontracturado, el reconocido conductor de televisión decidió restarle gravedad al insólito contratiempo vivido al llegar a suelo europeo y optó por compartir los detalles de su odisea con sus millones de fanáticos. A través de un video difundido en sus redes sociales, la figura del canal de las pelotas aprovechó para ironizar sobre el extravío de sus pertenencias por parte de la compañía aérea. “Quiero agradecer a la aerolínea noruega que me perdió la valija. Miren lo liviano que estoy viajando, con una bolsita con la ropa que me compré, pero bueno...”, expresó entre risas.

A punto de subirse a una embarcación para iniciar un recorrido turístico por los célebres fiordos nórdicos, el presentador televisivo detalló que se vio obligado a improvisar compras de último momento en locales locales. El objetivo principal de las adquisiciones exprés fue conseguir indumentaria básica indispensable para hacer frente al intenso clima frío del destino escandinavo antes de comenzar las grabaciones planificadas para el ciclo de viajes.

Con total frescura, el animador repasó el acotado vestuario que logró conseguir a las apuradas para afrontar los días de rodaje internacionales: “Mi única campera, me compré dos calzoncillos, qué le vamos a hacer... Hay que adaptarse, hay que reírse”, comentó con su característico sentido del humor. De esta manera, el comunicador dejó en claro que la falta de atuendos no iba a frenar el itinerario de trabajo previsto con el equipo de producción en el exterior. Para cerrar el relato del imprevisto logístico, la celebridad reafirmó su postura de encarar cualquier tipo de dificultad con una actitud positiva mientras continúa al frente de las grabaciones de Por el Mundo. Sin perder la simpatía frente a la cámara, concluyó sobre su austera vestimenta: “Estoy con el único sweater que tengo, pero bueno, no importa. Siempre con una sonrisa”, concluyó, demostrando que prefiere enfrentar los imprevistos con optimismo.