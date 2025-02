Mariana Brey y Diego Brancatelli palpitaron el debut de Indomables

También será un nueva prueba para Diego Brancatelli, identificado desde hace tiempo con el periodismo político. En la misma línea que su compañera, adelantó que "la expectativa está en ver cómo podemos llevarlo adelante sin que sea algo rupturista o agresivo, sino que podamos compartir esas miradas distintas".

Claro está que el ciclo promete ser caliente y, sobre todas las cosas, brindar una mirada completa de la realidad, con un formato que contará con otro de sus históricos condimentos: un ácido panel que acompañará a los conductores y estará integrado por Horacio Embón y Virginia Gallardo, entre otras figuras.

indomables.jpg Indomables, todos los sábados a las 20 hs por C5N.

Periodista: ¿Cuáles son las expectativas que tienen para este ciclo nuevo?

Mariana Brey: Las expectativas las tengo puestas en que el resultado de lo que salga al aire sea lo que la gente quiere. Y que tiene que ver con las dos miradas, con la disidencia sobre todo en cuanto a lo que sucede hoy en el país, ¿no? Estamos muy divididos, muy fragmentados, entonces espero que podamos mostrar que se puede convivir en la diferencia.

Diego Brancatelli: En mi caso las expectativas son múltiples. La primera tiene que ver con estar al frente, en dupla con Mariana, de un programa que tiene un un nombre con mucha historia. No arrancamos un programa nuevo de cero, los que amamos la televisión sentimos que hacer Indomables, que ya tuvo otras etapas y temporadas, es algo groso de verdad.

Saber que hoy somos parte de la continuidad de lo que veíamos de jóvenes en televisión es muy groso. Ampliando lo que dice Mariana, el desafío está en hacer un producto donde se discute todo, donde sabemos que las diferencias existen. Por eso creo que la expectativa está en ver cómo podemos llevarlo adelante sin que sea algo rupturista o agresivo, sino que podamos convivir y compartir esas miradas distintas, aunque nos generen bronca o impotencia.

P: ¿Cómo se van a desenvolver como dupla que parece ser, a primera vista, explosiva?

DB: Sería ideal tratar de salir de ese laberinto ideológico y llegar a un punto en común o no, pero que queden claras las posturas y que la gente te vea, para coincidir o para no coincidir. Queremos que resulte interesante lo que hacemos, que te atrape, así que creo va a estar buena la dupla por ser tan antagónicos, blanco y negro. También está bueno el panel que tenemos, que imagino será superpicante, lo que lo hará el programa más atractivo todavía.

MB: Es como en la familia donde se discute de política, donde siempre tenés uno con el que decís: "Uh, no lo tengo que invitar al asado", Pero bueno, es familia. Vos al final del día, después de que terminás de discutir de política, seguís siendo familia. Yo creo que un poco en esta convivencia va a pasar eso.

DB: Claro. Mariana es la tía que no queremos invitar o bien yo soy el tío borracho del que dicen: "Uh viene a la noche", y no lo podés dejar afuera, pero vos ya sabés que se va a picar porque se pica siempre. Al final del día te da la mano y al próximo sábado seguro lo volvés a invitar. Será así.

¿Y qué vamos a ver en Indomables? Si pueden adelantar algo, ¿no? Rosca política, actualidad...

MB: Un poco de todo. Somos completos y hacemos de todo.

DB: La televisión está todo inventada, vamos a ser honestos, no hay nada nuevo. Sí trataremos de darle nuestra impronta y rescatar ideas que nos parecen superpiolas para teniendo en cuenta que es un sábado, que es a la noche y trabajamos en un canal hermoso con mucha gente que tiene muy buenas ideas. Trataremos de exprimir al máximo todos los recursos que tenemos.

Es un formato tradicional, quizás la diferencia está en que somos dos conductores, no hay coconductor, y hay un panel que debate el tape que bajamos. Se ha hecho en Duro de Domar mucho tiempo, se ha hecho en Intratables, pero ahora trataremos de agregarles secciones propias que hagan un programa distinto. La actualidad va a estar, lógicamente la política por supuesto, y si después la coyuntura lleva que haya temas que tengan que ver con el espectáculo, con el deporte o lo que sea, no vamos a dejar afuera nada.

MB: O sea, lo que tiene de bueno es que está planteado como un programa amplio en ese sentido. Si discutimos deporte, discutiremos deporte, política y policiales, todo lo que la sociedad vaya llevando.

Se va a picar cuando se tenga que picar, nada se va a forzar y si ocurre algo, desde la libertad que tenemos y el respeto que nos tenemos, tendremos que marcar el límite para saber cuándo es un 'hasta acá'. Pero me parece que esto es lo enriquecedor del programa, de nosotros como dupla y de la libertad que nos dio el canal para poder hacerlo, que en definitiva la gente lo va a agradecer.

¿Cómo fue la propuesta, para que trabajaran juntos, justamente mostrando estas disidencias al aire en un programa como Indomables?

MB: Yo quería volver a trabajar con Brancatelli y cuando me propuso el canal una posibilidad para el 2025 de hacer un programa que yo todavía no tenía muy bien claro cuál iba a ser, me preguntaron cuál sería mi equipo ideal y sugerí su nombre y les encantó.

DB: A mí siempre me caracterizó trabajar y afrontar desafíos en cualquier escenario. No me molesta la adversidad, o sea, no es que hago programas cómodos nada más. De hecho estuve 10 años en un programa donde siempre fui minoría y donde fui un poco la Brey de hoy, ¿no?

MB: O sea: ni porque yo apoye ciertas ideas del gobierno actual soy fascista, ni porque Diego apoye las ideas de Cristina defiende a ladrones. Para mí es así, o sea, él no es malo o es peor o es más sensible o un insensible, ni lo soy yo por pensar diferente.