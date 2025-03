La reacción de Bizarrap al ver cómo Rodrigo De Paul puntuó sus canciones

Bizarrap no tardó en ver el video que se viralizó de Rodrigo De Paul puntuando del 1 al 10 sus canciones, y no tardó hablar al respecto. El músico le agradeció al futbolista por escuchar su música, eso no es todo, al parecer, también le tiró una indirecta y, de paso, lo invitó a su estudio.

El motorcito no paró, sino que la session de Bizarrap con Dillon, dudó un poco antes de puntuarla como un 7 y aclarar que no se encuentra entre sus favoritas, pero "no me disgusta". Su reacción cambió completamente al escuchar la colaboración con Nathy Peluso a la que la calificó con un 10.

Bizarrap historia 8-2-25.png

La última que escuchó fue la que compartió Bizarrap con Luck Ra y que fue un boom mundial: "Que ondero ese, pal verano", sentenció Rodrigo.

El video no tardó en llegar a las manos del mismísimo Bizarrap, quien lo compartió en sus redes sociales y le escribió a Rodrigo de Paul un "dale pasa", como invitándolo a participar de algún tema. ¿Veremos el debut del futbolista como cantante?