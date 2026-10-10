Jeans, blusa de encaje y musculosa: así fue el look de Zendaya que sorprendió en el desfile de Vuitton La actriz fue una de las grandes invitadas a la Semana de la Moda de París y volvió a convertirse en el centro de todas las miradas durante el desfile de la reconocida firma francesa. Agregar C5N en









Zendaya volvió a sorprender durante la Semana de la Moda de París con un look que combinó prendas básicas y una pieza de encaje que ya había lucido en una ocasión especial.

La prenda que volvió a elegir para una ocasión especial.

Cómo combinó denim, una musculosa y un diseño de encaje.

El look que había llevado durante el estreno de La Odisea.

Las principales tendencias que presentó Louis Vuitton Jeans, blusa de encaje y stilettos: Zendaya volvió a sorprender durante la Semana de la Moda de París con una combinación que mezcló prendas básicas y una pieza de alta costura. La actriz asistió al desfile de Louis Vuitton con un estilo particular. así fue el look en el desfile de Vuitton.

La pasarela de Louis Vuitton se realizó en uno de los patios del Museo del Louvre y estuvo encabezado por el diseñador Nicolas Ghesquière, quien presentó la colección femenina Primavera-Verano 2027. La artista, que es embajadora de la reconocida firma francesa, fue una de las grandes invitadas al evento y su aparición rápidamente llamó la atención.

La propuesta tuvo una estética futurista, con un escenario inspirado en la ciencia ficción y la presencia de autos de aspecto vanguardista. Sobre la pasarela aparecieron siluetas estilizadas, vestidos de malla y tejidos ultraligeros.

Así fue el look de Zendaya que se destacó en el desfile de Vuitton Para el desfile, la Zendaya eligió un jean de corte recto que combinó con una musculosa blanca corta. Sobre estas prendas llevó una blusa de encaje blanco, transparente y con grandes volados que aportaron movimiento al conjunto. El estilismo se completó con stilettos y accesorios discretos, logrando un equilibrio entre una base informal y una pieza mucho más sofisticada.

La elección volvió a demostrar una de las claves que suelen aparecer en los outfits de la artista: combinar ropa de uso cotidiano con diseños más llamativos y de lujo. El detalle que más llamó la atención fue que la blusa no era un estreno en su vestidor. La modelo ya la había llevado durante una de las alfombras rojas de La Odisea, la película dirigida por Christopher Nolan.