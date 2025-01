Greeicy: "Tener un hijo me dio ganas de demostrar que puedo ser mejor"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por C5N (@c5n)

“¡Me encantó! Me invitaron y cuando hice la publicación en redes anunciando que iba, obviamente, empezó la disputa entre River y Boca. Yo no soy tan futbolera. Sí creo que es un juego que hay que disfrutar, a veces se gana y a veces se pierde, pero obviamente los hinchas estaban enardecidos. Al final, el fútbol en el mundo implica un gran esfuerzo. Admiré todo lo que hay detrás de lo que uno ya conoce al mirar el partido, es impresionante. Para cumplir con las exigencias te tiene que gustar demasiado”, agregó.

Greeicy: "Tuve la oportunidad de visitar al Boca, de verlos entrenar, de ver la disciplina" La artista colombiana contó cómo fue su experiencia en la cancha de Boca.

Pero, ¿en qué ámbitos se considera una persona exigente? “Tengo una dualidad de pensamientos porque los que me rodean me dicen que soy muy disciplinada. Y sí, llevo muchos años de mi vida trabajando y soy muy exigente conmigo y con el equipo, pero yo me siento un toquecito indisciplinada. No tengo un cronograma día a día, voy fluyendo y todos los días cumplo con alguna responsabilidad. Necesito orden más que disciplina”.

La colombiana sostiene, de todos modos, que el verdadero “click” en su vida se dio con la llegada de su primer hijo, Kai. " Me llegaron muchas más tareas con que cumplir en mi vida, muchos más compromisos porque hay alguien que se apropió de mis prioridades, pero que vino con un motor. En un momento, creía que no iba a ser capaz porque realmente hay un momento de desencuentro que trae la maternidad. Por ejemplo, al principio pensaba ´A duras penas me puedo bañar, ¿seré capaz de volver a un escenario, de seguir haciendo mi música o entrar en un estudio?. Pero Kai me trajo ganas de encontrar ese motor y esas ganas de lograrlo. Hoy me doy cuenta que no soy, evidentemente, la mujer de antes”.

“Un hijo deseado es lo mejor que te puede pasar, lo más inspirador y motivador. En mi caso lo ha sido. Obviamente, hablo desde el privilegio de tener una pareja estable, y una solvencia económica”, agregó.

“Yo antes, como era dueña de mis 24 horas, me levantaba el lunes y pensaba ¿qué puedo hacer hoy? O modificaba el horario de las actividades a mi gusto. Ahora, sí o sí tengo que organizar el tiempo. Si lo ponemos en una balanza, estoy más organizada que antes, pero me queda un largo trecho todavía. Siento que sí, los hijos son un motor. Hoy en día, tengo más ganas de cumplir sueños que antes. Constantemente tengo el pensamiento de que tengo un observador que me mira y yo quiero ser un ejemplo para él”, relató Greeicy.

“Cuando tenía esos miedos por cambiar y dejar de ser la que era, yo me preguntaba ´¿A quién quiero que Kai vea? ¿Quiero ser una mamá que llega feliz a la casa y pueda mostrarle que trabaja de lo que ama?´ Me parece que el mejor regalo que puedo darle a un hijo es que te vea cumplir tus sueños, que te vea crecer y ser mejor persona. Tenerlo a él me dieron ganas de demostrar que puedo ser mejor”, sintetizó.

Greeicy: "Me di cuenta que hay un montón de mujeres que viven la maternidad de una manera tan compleja" Greeicy relató cómo cambió su vida desde la llegada de Kai.

La maternidad fue clave para llevar adelante su nuevo proyecto musical que dio fruto a su gira por Latinoamérica. Yeliana, así se llama el álbum que vislumbró una faceta desconocida hasta el momento de la artista, y tiene un claro mensaje feminista de aliento a las madres que crían a sus hijos sin ayuda de un padre presente y en condiciones adversas.

“Yeliana nace en un momento de mi vida en el que empecé a vivir la maternidad llena de miedos, llena de inseguridades y de un montón de peso que necesitaba desahogar. Paralelamente, empecé a escuchar conversaciones de otras mujeres que siempre habían estado alrededor, pero yo no había oído porque no conectaba con ellas hasta ese momento”, reveló.

Y añadió: “Me di cuenta de que hay un montón de mujeres que viven la maternidad de una manera tan compleja, sin una pareja estable, que no tienen la posibilidad de salir a trabajar o, al revés, tienen que salir a trabajar con sus hijos y aun así lo logran. No sabés la admiración que me causó y lo que me hizo sentir. La maternidad tiene una complejidad como ser humano y como mujer, porque no sabés si volverás a ser la misma de antes, sobre todo cuando venís con un historial en el que nunca estuvo el sueño de ser madre. Yo empecé a conversarlo, pero no era un plan. Cuando me enteré fui feliz y fue lo más hermoso que me pudo pasar en la vida. Conocer las historias de todas esas madres que no tuvieron los privilegios que yo sí tenía y aun así lograban salir adelante, me animó a cantarles. De ahí nace Yeliana, que es mi nombre. Es un personaje que también está sobre el escenario y me ayudó a sacar mis miedos”.

Y cerró: “En Colombia hay un dicho que no sé si se usa en Argentina que es ´Los niños nacen con el pan debajo del brazo´, no es literal, pero vienen con una fuerza y energía que uno como ser humano necesita porque se materializa en tu realidad y hay que sacarlo adelante, lograr el objetivo de darle el mejor ejemplo a esta persona que me acompaña y observa todo lo que yo hago, cómo lo hago y quién soy. Así que mi consejo es no tenerle miedo y elegir a la persona correcta para vivir ese proceso”.