En medio de la polémica, convocan a un apagón en Gran Hermano por falta de sanciones

Los seguidores apuntan contra la actitud de varios participantes donde hicieron robos de cigarrillos y no hubo represalia por parte del Big. “Gran Armado”, se quejaron.

Gran Hermano está viviendo momento de mucha tensión no solo dentro de la casa sino también fuera. Es que, los hermanitos ya no tienen tolerancia entre ellos, el Big no pone un freno y los seguidores se mostraron enojados por la falta de sanciones.