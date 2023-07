Votó Rodrigo De Loredo en Córdoba capital: "Los agravios entre dirigentes asustan al electorado"

"La baja participación es lo que buscaba el gobierno, porque haber fraccionado tanto los comicios es un fastidio, se podría haber hecho de otra forma. Desde la Junta Electoral se inventiva a que la gente no participe. Perjudica a la democracia y a los cordobeses ", sostuvo, tras la decisión del organismo de no multar a quienes no voten .

"Si es un acto de rebeldía de los jóvenes no votar, los banco. La política los ha frustrado un montón de veces, han visto amargarse a sus padres ante el fracaso de la política. Pero que replanteen ese ejercicio cuando adviertan que quienes gobiernan en muchas ocasiones están contentos de que se queden en su casa", convocó.

Para De Loredo, "la elección también conversa con lo nacional, hay una especie de proceso dominó. Juntos por el Cambio viene ganando en muchos distritos".

"Intentamos darle al país un mensaje de armonía y unidad dentro de Juntos por el Cambio. Les pedimos a los dirigentes que no se agravien porque eso desnaturaliza a la interna y asusta al electorado", refirió respecto a los conflictos entre dirigentes de la coalición.

Elecciones en Córdoba capital: cruces entre Juntos por el Cambio y la Junta Electoral

Juntos por el Cambio (JxC) denunció a la Junta Electoral Municipal de la ciudad de Córdoba por no proporcionar "información fundamental" para controlar a las autoridades de mesa. También la acusó de "inducir al elector a abstenerse" de votar en las elecciones para intendente que se celebran este domingo.

La representante del Ministerio Público Fiscal, Julieta Chalub, aseguró a Cadena 3 que los comicios se desarrollaban con normalidad aunque con baja participación. En la escuela Almafuerte del barrio San Fernando, donde trabaja el móvil de C5N, se presentaron solo dos personas durante la primera hora y media.

El jefe de campaña de la coalición opositora, el concejal Juan Negri, aseguró este sábado en un hilo de Twitter que "a poco más de 48 horas de la realización de los comicios para elegir autoridades municipales y a pesar de la insistencia en los requerimientos, (las autoridades) aún no cuentan con información fundamental para ejercer el control legal de la elección".

Fuentes de JxC, cuyo candidato a intendente es Rodrigo de Loredo, confirmaron al medio cordobés La Voz que presentaron una denuncia penal "para que la Justicia investigue la posible comisión de delitos funcionales de los encargados de administrar el proceso electoral".

El comunicado se difundió horas después de que la Junta Electoral publicara una solicitada en la que aclaró que no habrá multas por no ir a votar. Si bien recordó que el sufragio "es obligatorio", subrayó que "no se pondrán multas" por no acudir a las urnas "por no estar reglamentado".

JxC consideró que "es una clara maniobra pergeñada por el oficialismo para que la sociedad no participe. Una verdadera afrenta a la democracia en el aniversario de los 40 años de la misma". En su cuenta de Twitter, Negri afirmó que "es inducir al elector a abstenerse de votar. Y eso es un delito electoral".

La Junta Electoral respondió las acusaciones a través de un comunicado oficial. "Las manifestaciones realizadas por una única agrupación política a escasas horas del acto electoral, pretendiendo poner en duda el accionar de la Junta, implican lisa y llanamente una acometida al derecho inalienable de la ciudadanía para participar en la votación, y constituyen un solapado intento de debilitamiento a las instituciones democráticas", sostuvo.