Tolosa Paz apuntó contra Belliboni: "Le pido que no acampe y venga al Ministerio"

"En lugar de movilizarlos y hacer un acampe y gritar a cielo abierto que esto es un ajuste, que organice a su gente y la traiga al Ministerio que tenemos todas las herramientas para hacer la validación de datos", continuó Tolosa Paz.

Para la ministra, "definitivamente la búsqueda no es esta, porque si él realmente encontrara a las más de diez mil personas que no encuentra, estaría resuelto ese punto del conflicto". "Él quiere que liquidemos a gente que no tiene hecha la validación, lo que sería muy injusto con las personas que sí hicieron el trámite", sostuvo.

"Hablé con algunas personas y me agradecieron, me dijeron: 'Esto nos hace bien a nosotros, no somos planeros, somos personas que no tenemos trabajo registrado, que nos dedicamos a tareas de cuidado, a ollas populares, a hacer mantenimiento'", relató la funcionaria.

"Después de cuatro meses, venimos diciendo que el camino es hacerlo. En Formosa tuvimos niveles de validación de identidad por encima del 93% y la única zona exceptuada, donde estamos trabajando con prórrogas, es el Impenetrable, por las propias características. Se está haciendo un gran trabajo con Coqui Capitanich haciendo operativos para ir cumpliendo con esto", describió.

Tolosa Paz subrayó que "el resto del país tiene que hacer la validación". "Le pido a Eduardo Belliboni que, en vez de exponer a los niños, haga una cola grande en la 9 de Julio y les validamos la identidad uno por uno. La otra discusión es política y la tenemos que dar en las urnas", concluyó.