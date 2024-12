Peligran las sesiones extraordinarias en el Congreso por falta de acuerdos sobre el temario

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció este miércoles que el oficialismo "todavía" no llegó a un consenso con otros bloques. "Hasta ahora, en diciembre no convocaríamos", sostuvo.

"Hasta hoy, miércoles a las 12:08, no tenemos acuerdos que nos indiquen un temario para tratar en sesiones extraordinarias", reconoció el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en una rueda de prensa con los periodistas acreditados en Casa Rosada.

"Ustedes conocen cuál es nuestra situación parlamentaria, saben que somos una minoría, entonces dependemos de preestablecer acuerdos para tratarlos en el Congreso en extraordinarias. Hoy les diría que todavía no los tenemos. Hasta ahora, en esta situación, en diciembre no convocaríamos", informó.

Según indicó un importante funcionario del Gobierno a la agencia Noticias Argentinas, uno de los temas que más complica las negociaciones con otros bloques es la reforma electoral, que incluye la eliminación de las PASO y modificaciones en la publicidad estatal y el financiamiento a los partidos.

"Hoy no hay certezas. La mitad del PRO quiere y la otra no. En Innovación Federal y el radicalismo prima el 'ni'. Se seguirá trabajando, pero hasta ahora no hay acuerdo", explicaron. El oficialismo da casi por hecho que no habrá sesiones extraordinarias en diciembre, pero no descarta la posibilidad de hacerlas en febrero.