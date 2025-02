Pablo Duggan sobre el escándalo cripto: "Es una mega estafa global"

La defensa de Bullrich a Milei tras el escándalo cripto: "El Presidente no es el Estado"

La cripto se disparó luego de que jefe de Estado publicara un tuit donde llamaba a invertir en el proyecto privado. Lo curioso es que la web se había creado un día antes. Tras el repudio de todo el arco político y la repercusión que generó, reconoció que "no estaba interiorizado" en el tema y borró la publicación.

“La repercusión que no conocíamos anoche, la tenemos hoy porque conocemos a las víctimas. Son inversores muy particulares, no son comunes, pero no cambia la naturaleza de lo que ocurrió”, indicó Duggan.

Javier Milei Entrevista A24 10 febrero 2024 Captura TV

Consideró que “esas criptomonedas existen y solo pueden ser llevadas adelante con gente que es mega famoso. Milei se convirtió en una persona influyente a nivel mundial y muy famoso. Ayer cayó víctima Milei de su propia fama”.

Además, descreyó de que no estaba informado: “La clave es que todo existe porque lo tuiteó Milei, son criptomonedas de atención, solo lo puede llevar adelante gente que tiene atención inmediata en twitter”.

También aseguró que las personas que cayeron en esto tienen “una mezcla de avaricia e idiotez. Tenés ganas de tener mucha guita y tenés que ser un idiota, esto ocurre en ese marco”.

Qué es $LIBRA, el token promocionado por Javier Milei

El token Libra, que en pocas horas registró una suba exponencial en su cotización y luego se derrumbó, es una unidad de valor digital que funciona dentro de una red basada en tecnología blockchain.

Especialistas señalaron en redes sociales que no es una criptomoneda tradicional, sino un simple contrato en Solana, lo que implica que no cuenta con el respaldo de una red propia ni con un desarrollo tecnológico sólido.

A diferencia de criptomonedas consolidadas como Bitcoin o Ethereum, que operan en redes descentralizadas con mecanismos de seguridad robustos, $LIBRA es solo un token creado dentro de la blockchain de la plataforma Solana, sin garantías de valor real o estabilidad.

Las memecoins suelen ser altamente especulativas y vulnerables a caídas abruptas de precio, por lo que invertir en ellas puede representar un alto riesgo.

Solana es una plataforma de blockchain de acceso general con funcional de contratos inteligentes. Se se fundó en 2017 y la red principal fue lanzada en marzo de 2020. En 2021, especialistas señalaban que Solana podría ser un “competidor potencial de largo plazo de Ethereum”, refiriéndose a la alta velocidad de transacciones y los gastos acompañantes más bajos.

Expertos alertan que, al no existir información clara sobre los creadores y su propósito real, es posible que $LIBRA sea simplemente un esquema de manipulación de precios, donde los primeros compradores inflan su valor para luego vender y abandonar el proyecto, dejando a muchos inversores con pérdidas significativas. Por eso, recomiendan precaución antes de adquirir este tipo de activos digitales.