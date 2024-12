Oscar Parrilli comparó a Kueider con el exdiputado Ameri: "Si lo echamos por besar un pezón por Zoom, ¿qué queda para este tipo?"

"No puede seguir siendo senador después de haberse pasado de filas desde nuestro espacio hacia el mileismo luego de la asunción del Presidente, de haberle votado las leyes, de haber aceptado el cargo de presidente de Asuntos Constitucionales del Senado por nominación de la vicepresidente, de haber intentado ser presidente de la comisión bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia", agregó el senador neuquino.

Parrilli se refirió a la supuesta iniciativa que impulsará el presidente Javier Milei para que sean expulsados del Congreso todos los legisladores que tengan causas judiciales en curso en su contra. "Es burdo, obsceno... Es querer tapar el sol con la mano", sostuvo.

"Si Milei hiciera eso, sería reconocer, entonces, que a Kueider se lo tiene que echar, pero para hacerlo hay que rechazar una cláusula de la Constitución, que no puede hacer. Milei tiene desesperación porque se da cuenta de que están protegiendo a un delincuente. Desde el Gobierno dicen 'No es nuestro', ¿pero cuál es el problema con eso, y por el cual no lo echan? No lo echan porque no quieren que hable", concluyó Parrilli.

La chicana de Cristina Kirchner a Javier Milei: "¿Kueider es tuyo y tienen miedo que hable?"

En medio del escándalo por el caso de Edgardo Kueider, el senador que fue detenido en Paraguay por llevar en su auto una abultada suma de u$s200, la expresidenta Cristina Kirchner chicaneó al presidente Javier Milei en sus redes sociales: "¿Es tuyo y lo van a dejar seguir siendo senador porque tienen miedo que hable?".

"Che Milei! A vos que decías que venías a terminar con la “casta”, te quiero avisar que los 33 senadores y senadoras peronistas piden sesión especial el próximo jueves a las 11hs, para remover al Senador argentino que está preso en Paraguay porque lo agarraron en la Triple Frontera con más de u$s200 mil dólares sin justificar", escribió en su cuenta de X.

cfk tuit

Luego, agregó: "Fijate que tu Vicepresidenta no se olvide de convocar a sesionar y que tus 6 senadores bajen al recinto para dar quórum. ¿O Kueider es tuyo y lo van a dejar seguir siendo senador porque tienen miedo que hable?".

El tuit fue escrito en el marco de la solicitud del bloque peronista a la presidencia de la Cámara alta de una sesión especial para tratar el proyecto de resolución en el que proponen la remoción de Kueider. La fecha indicada es el próximo jueves 12 de diciembre a las 11 horas.