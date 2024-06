Nicolás Maduro Guerra cruzó a Javier Milei: "Es un desastre para la Argentina"

Maduro Guerra analizó la situación de Argentina e indicó que en 7 meses de gobierno libertario aumentó la deuda, creció la pobreza y decreció la economía. En ese sentido, señaló que Milei "solo le ofrece desastre" al país.

El hijo del mandatario venezolano sostuvo que Milei ganó las elecciones con "mentiras y engaños" y aseguró que aplicar los principios económicos de la Escuela de Austria no funcionará en Argentina . "Yo soy economista y como economista estoy intrigado de saber qué va a hacer él con la economía. Yo no comparto sus postulados de la escuela austriaca. Es absurdo pensar así incluso pensando como Keynes. Keynes pensaba en el papel del Estado y eso es parte de la filosofía económica de los Estados Unidos, que no se puede decir que es un país socialista. Milei quiere ser más anarcocapitalista que los Estados Unidos y Argentina no está para eso", consideró.

Ante esta situación el economista alertó que a la Argentina no le irá bien con el modelo de Milei y advirtió que "no hay pronósticos positivos" en el horizonte de los trabajadores, jubilados y el sector más humilde de la sociedad. "Milei quiere que el país haga un sacrificio pero que no recaiga sobre los ricos ni las grandes empresas. Él sacrifica a los más humildes, a los trabajadores, a los que están en la calle, a la población pobre de Argentina", expresó.

Por último, Maduro Guerra sentenció que en Argentina va a pasar lo mismo que en Brasil pos Jair Bolsonaro. "Bolsonaro dejó un desastre y van a llegar las fuerzas progresistas al final. Tarde o temprano eso va a pasar en Argentina. El pueblo se levantará y las fuerzas progresistas tomarán el control nuevamente. Lamentablemente tuvo que pasar un Milei para que eso sucediera.

Nicolás Maduro Guerra tras emitir su voto en el simulacro de elecciones Nicolás Maduro Guerra, tras emitir su voto en el simulacro de elecciones.

Nicolás Maduro Guerra, sobre las elecciones en Venezuela: "Estamos seguros que vamos a ganar"

En cuanto a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio, Maduro Guerra aseveró que el Gobierno está yendo a las urnas con "las manos amarradas" producto de la crisis social y económica que provocaron las 930 sanciones que impuso Estados Unidos sobre Venezuela desde el 2015 hasta la fecha.

"Como Estado tenemos recursos bloqueados por más de 23 mil millones de dólares. En los últimos 6 años al país le dejaron de entrar 300 mil millones de dólares, como pérdida que generó el bloqueo. Además perdimos 600 mil millones en el PBI por la recesión que generaron las sanciones y el bloqueo económico", explicó el diputado economista.

"Hubo meses que no se vendían, estábamos con los barcos parados. Tuvimos que bajar la producción de petróleo porque no teníamos ya dónde almacenarlo porque los países no lo compraban por temor a los Estados Unidos", agregó.

En ese sentido, Maduro Guerra recordó que en más de una oportunidad en los años de profunda crisis la oposición aseguró que el chavismo no llegaría al 2024. Sin embargo, destacó que en los últimos meses el Gobierno logró revertir la situación mediante distintas políticas económicas, como la diversificación industrial, por lo que confía que su padre puede aspirar a un tercer mandato.

"En el 2019, con el autogobierno proclamado de Juan Guaidó, nadie en el mundo apostaba que Maduro iba a llegar a las elecciones y aquí estamos, parados, haciendo obras, levantando un país, con la gente trabajando. Yo creo que a las elecciones llegamos bien. Estamos trabajando para consolidar el triunfo. Creemos, sabemos y estamos seguros de que vamos a ganar", completó.