Mensaje para el Gobierno: Miguel Ángel Pichetto pidió "no volver a repetir la pavada de una ley con 400 artículos"

El titular del bloque Hacemos Coalición Federal en la Cámara de Diputados, Miguel Ángel Pichetto , se refirió a la Ley de Hojarascas , anticipada por el futuro ministro Federico Sturzenegger para avanzar en la desregulación de la economía, y pidió: "No volvamos a repetir la pavada de una ley con 400 artículos" .

"Hace falta profesionalidad, hace falta trabajar con el Congreso en leyes temáticas más cortas. No vengan ahora de nuevo con una ley de 400 artículos, que aparezca de nuevo Sturzenegger, en volver a repetir la pavada esa porque me parece que no se avanzaría", remarcó.

Federico Sturzenegger se suma oficialmente al Gobierno esta semana

El presidente Javier Milei confirmó que Federico Sturzenegger se sumará al Gobierno tal como se había adelantado. Su nombramiento oficial será la semana que viene, el cual será publicado en el Boletín Oficial.

Se prevé que el economista ocupe un cargo de mayor relevancia dentro del Gabinete, aunque aún se mantiene el misterio sobre qué área tendrá a su cargo. "La semana próxima vamos a realizar el nombramiento de Sturzenegger", comentó el jefe de Estado, quien también adelantó que el economista llevará adelante un "ministerio que se encargará de llegar adelante las reformas".

Sobre las reformas en cuestión, Milei indicó que lo primero para sacar es "la ley de hojarascas, que son un conjunto de regulaciones que entorpecen el funcionamiento del sistema económico. Son 100 leyes que se eliminan pero que implican más reformas estructurales que 100 leyes".

Federico Sturzenegger La Ley de Hojarascas de Federico Sturzenegger buscará la desregulación de la economía.

"Por otra parte, en la medida que los números fiscales empiecen a mejorar como consecuencia del rebote, porque Argentina consiguió un piso aproximadamente entre marzo y abril, los indicadores líderes están mostrando tasas positivas", completó.

En diálogo con LN+, el Presidente aseguró que "Argentina en términos de libertad económica va a escalar 90 puestos y comienza a parecerse a paises como Alemania, Francia e Italia. Esto nos pone en un sendero de crecimiento a niveles de poder cuadruplicar nuestro PBI per cápita. Lo que implica eso en términos de reducción de pobres, indigentes y aumentos sustanciales en los niveles de vida, cuestión estructural”.

Javier Milei anunció la fase 2 de su gobierno con más reformas estructurales y cambio de régimen monetario

Tras la aprobación de la Ley Bases y la reforma fiscal en Diputados, el presidente Javier Milei anunció este viernes la fase 2 de su gestión de gobierno en la que habrá reformas estructurales y un cambio en el régimen monetario. Aseguró que se terminó la “etapa de déficit cero y ahora vamos a la emisión cero”. Además, manifestó que se “cerró el grifo fiscal” y que el país “comienza a parecerse a Alemania”.

“La consolidación fiscal está en marcha, lo que viene de acá para adelante es: ya pasó la etapa del déficit cero, ahora vamos a la etapa de la emisión cero. Se viene el cambio del régimen monetario”, reveló Milei.

Para el mandatario, el principal proyecto legislativo de oficialismo aprobado durante la madrugada en el Congreso, luego 6 meses de negociación con bloques de la oposición donde tuvo que ceder en varios ítems para que logre salir, "es un hito histórico y monumental para la historia argentina”. "Hemos pasado la reforma estructural más grande la historia argentina", remarcó.

Milei Madrid Javier Milei anunció la fase 2 de su gobierno con más reformas estructurales y cambio de régimen monetario.

Por otra parte, Milei se refirió, en una entrevista con LN+, al superávit logrado en los últimos meses: "Hemos logrado consolidar el déficit cero. Básicamente los números hasta mayo han sido verdaderamente imponentes a pesar de los continuos pronósticos que era solamente un mes y al siguiente se caía".

“No solo eso, sino que además tenemos la esperanza que los números que van a terminar dando en el mes de junio que tienen en contra la estacionalidad del pago del medio aguinaldo, van a hacer números verdaderamente sorprendentes y eso nos va a dejar un colchón muy grande para enfrentar los pagos de intereses del mes de julio”, adelantó el jefe de Estado.

El Presidente luego analizó la realidad económica actual: “Una de las cosas que está sucediendo es que la economía, como encontró un piso y está rebotando, la demanda de dinero está creciendo. Se están viendo que la base monetaria simple se está expandiendo como consecuencia del aumento del circulante. Es decir, la gente dada la caída de la tasa de inflación, desee tener más dinero en sus bolsillos y entonces eso lleva a una recomposición del circulante”.