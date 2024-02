Máximo Kirchner: "A veces tomarse 30 minutos evita muertos o tragedias"

El diputado de Unión por la Patria cuestionó que no se haya aceptado un cuarto intermedio en la sesión, mientras se llevaba a cabo la represión policial a los manifestantes. Además, remarcó que "es responsabilidad nuestra que los conflictos evitables no sucedan".

El diputado de Unión por la Patria Máximo Kirchner criticó que la Cámara de Diputados no haya aceptado un cuarto intermedio en la sesión que se trata el proyecto de Ley Ómnibus , mientras las fuerzas de seguridad reprimieron a los manifestantes en las afueras del Congreso.

" A veces tomarse 30 minutos, ver qué pasa y tomarse un freno, evita muertos o tragedias. No es nada tomarnos un minuto, si ustedes van a seguir pensando igual y yo también. Lo que pidió el presidente de mi bloque ( NdeR : Germán Martínez) no es acting, sino unos minutos para ver qué pasa", explicó el representante de la provincia de Buenos Aires.

En tal sentido, Kirchner recordó la agresión sufrida en el despacho de la expresidenta Cristina Kirchner, mientras se trató el acuerdo con el FMI en marzo de 2022: "Entre la gente que hay afuera, seguramente, hay muchos de los que rompieron el despacho de la vicepresidenta a piedrazos. Yo estaba en ese despacho, vi como entraron esas piedras y vi como pasaron de la cabeza de la vicepresidenta. Si me putean algunos, me la morfo. Es responsabilidad nuestra que los conflictos evitables no sucedan".

Nunca me han caracterizado los actings ni la búsqueda de protagonismo, sino estaría mucho tiempo en la tele Nunca me han caracterizado los actings ni la búsqueda de protagonismo, sino estaría mucho tiempo en la tele

Los diputados de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda salieron a la calle para proteger a los ciudadanos que se encontraban siendo reprimidos. Así se vio entre la gente a Máximo Kirchner, Leandro Santoro, Itaí Hagman, Hugo Yasky, Cecilia Moreau, Vanesa Siley, Juan Marino, Myriam Bregman, Nicolás Del Caño, Alejandro Vilca, Romina Del Plá y Christian Castillo. Por este hecho, recibieron la reprobación del oficialismo y los bloques cercanos a La Libertad Avanza.

"¿Queremos juntar votos, viendo a ver quién es más guapo y quién reprime más? ¡No tiene sentido! (...) ¿Tanto vale una calle, tanto vale demostrar en ponerme en ministra fatal de Seguridad y no se me va uno al cordón? El presidente Néstor Kirchner le sacó las armas en las manifestaciones para que nadie muera y también para que ningún policía quede expuesto porque el poder político manda a la policía, mata y luego lo entrega", expuso Kirchner en relación a la postura de la titular de la cartera de Seguridad, Patricia Bullrich, y la política que desarrolló su padre entre 2003 y 2007.

El discurso de Máximo Kirchner en Diputados