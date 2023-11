Massa cuestionó la política ambiental de La Libertad Avanza: "Dicen que contaminar los ríos no es un problema"

El candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa , pidió “defender la biodiversidad, los ecosistemas y el derecho de las futuras generaciones a vivir en un ambiente sano” . En un mensaje con motivo del Día de los Parques Nacionales, Massa confrontó además con las ideas de La Libertad Avanza: “Dicen que el cambio climático es una mentira y que contaminar los ríos no es un problema”.

“En un momento especial, en el que algunos quieren cerrar y hasta privatizar los Parques Nacionales, donde dicen que el cambio climático es una mentira y que contaminar los ríos no es un problema. Defendamos la biodiversidad. Defendamos los ecosistemas. Defendamos el derecho de las futuras generaciones a vivir en un ambiente sano. Defendamos, protejamos y consolidemos una política ambiental”, escribió en un mensaje en redes social.

En un momento especial, en el que algunos quieren cerrar y hasta privatizar los Parques Nacionales, donde dicen que el cambio climático es una mentira y que contaminar los ríos no es un problema.… pic.twitter.com/aHHLqBWLiJ — Sergio Massa (@SergioMassa) November 6, 2023

Massa aludió sin nombrarlos al candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, y a su candidata a vice, Victoria Villarruel.

Milei había desatado la polémica durante una disertación en el Congreso Económico Argentino, en La Rural, con una inesperada frase sobre los recursos naturales y la contaminación. "Una empresa puede contaminar el río todo lo que quiera", aseguró el diputado y agregó: "¿Adónde está el daño? ¿Dónde está el problema ahí? Eso, en realidad, habla de una sociedad a la que le sobra el agua, y el precio del agua es cero".

Por su parte, Villarruel criticó en varios oportunidades a los Parques Nacionales porque "crean cargos públicos para los militantes".

Incluso en 2022 votó en contra de la creación del Parque Nacional Islote Lobos (Río Negro), del Parque Nacional Ansenuza (Córdoba) y de la ampliación del Parque Nacional Pre-Delta (Entre Ríos).

En su cuenta de Twitter explicó su voto en contra: “Estoy a favor de proteger nuestros recursos, flora y fauna pero NO lo estoy para crear zonas donde el Estado NO ejerce la soberanía, NO protege ni avala a los guardaparques y fortalece cajas”. En esa sesión fue el único voto en contra.