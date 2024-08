La advertencia de Eduardo Eurnekian a Javier Milei en el Consejo de las Américas

En diálogo con el periodista Lautaro Maislin en De Una, por C5N , tras el evento que se realizó en el Alvear Palace Hotel, Eurnekian elogió al Presidente, aunque expuso un consejo: "Veo muy bien a Milei. Ha sido muy claro y contundente, más no se puede esperar. Sobre el cepo, él sabe que tiene que trabajarlo y que tiene que tratar liberar la economía en todos sus aspectos".

En tanto, marcó las condiciones necesarias para las inversiones y se refirió a los cuestionamientos del expresidente Mauricio Macri al jefe de Estado. "Para invertir más hace falta más confianza de los argentinos. Vemos todos los días que la economía está rebotando. El mundo está distinto. Lo veo bien a Sturzenegger. Macri está en su derecho de criticar a Milei", expresó.

Por su parte, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Natalio Mario Grinman, expuso la postura de la entidad: "El discurso va en línea con la filosofía de la Cámara. Nuestra Cámara es liberal, nos gusta la libertad económica y defender la iniciativa privada, además de emprolijar todo lo que se puede un Estado y no gastar lo que no se tiene. Estamos contentos".

"Quiero que el Presidente ponga a un país en orden, déficit fiscal cero, disminución del gasto público, baja tributaria, marco laboral moderno, unificación cambiaria y ahí los privados sabemos lo que tenemos que hacer. No vemos una intervención en el dólar. La caída en el comercio y la industria es muy complejo, esto no era gratis. La Argentina viene de muchos años de decadencia con tremendos problemas que llegamos hasta acá", agregó.

Por último, advirtió sobre las inversiones: "Es terrible que haya más de 50% de pobres y que se vea gente revolviendo la basura pero no hay otra manera de terminarlo si no poniendo orden y generando confianza para que los inversores vengan a invertir a la Argentina. La Argentina es un país históricamente defaulteador, el principal problema es que no somos confiables".

Federico Sturzenegger: "Javier Milei motiva, incentiva y empuja"

En tanto, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, marcó que "Milei es una persona extraordinariamente generosa con todo su equipo. Él motiva, incentiva y empuja. Hoy se vio. Este es un Gobierno que está gestionando".

"El superávit fiscal en un mes es un logro que quizás hoy lo vemos como natural pero no había ocurrido. Hay una política exterior con un posicionamiento extraordinario", añadió.