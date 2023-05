Domingo de elecciones, en vivo: votan Jujuy, La Rioja y Misiones

Live Blog Post

Elecciones en La Rioja 2023: ¿qué pasa si no voy a votar?

De acuerdo a la Ley Electoral Provincial Nº 5.139 de La Rioja, los ciudadanos que no acudan a los establecimientos habilitados para sufragar y, al mismo tiempo, no justifique el motivo de la ausencia, "no podrá sufragar en próximas elecciones provinciales hasta tanto no haya cumplido la sanción prevista".