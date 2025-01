Estela de Carlotto cuestionó a Javier Milei: "No sirve para dirigir a un país como la Argentina" La titular de Abuelas de Plaza de Mayo advirtió por el ataque del Presidente a las minorías, pero pidió "no tener miedo porque el pueblo es el soberano". “Tenemos que juntarnos y manifestar nuestro deseo de que las cosas no sean como se proponen sino como tiene que ser”, agregó. Por







El informe fue realizado con la colaboración de la Fundación alemana Heinrich Böll. Hugo Arias DyN

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, cuestionó este sábado al presidente Javier Milei al asegurar que "no sirve para dirigir a un país como la Argentina". Tras celebrar la restitución del nieta 139, advirtió por el ataque del Gobierno a las minorías pero pidió "no tener miedo porque el pueblo es el soberano". “Tenemos que juntarnos y manifestar nuestro deseo de que las cosas no sean como se proponen sino como tiene que ser”, agregó.

Luego del fuerte discurso homofóbico del jefe de Estado en Davos y las iniciativa, luego prohibida por la Justicia, de eliminar diversos programas de géneros, Carlotto aconsejó "no aflojar" y "no hacer caso a aquellos que dicen no hagan nada más porque no se puede, porque no queremos o vamos a reprimirlos. El Gobierno está hablando de represión, está haciendo represión y bueno, la gente tiene miedo y te paraliza”.

En el mismo sentido remarcó no tener miedo "porque el pueblo es el soberano". "El que está ahí (Javier Milei) está nombrado por el pueblo, no es un Dios que tiene que hacer lo que se le canta. Este hombre está equivocadísimo, muy mal guiado o él mismo está en un terreno que no sirve para dirigir a un país como la Argentina”, lanzó en una entrevista por Radio 10. Embed - "NO HAY QUE TENER MIEDO, EL PRESIDENTE NO ES DIOS" | Estela de Carlotto en #ConflictoDeIntereses “Nosotros lo que alentamos es no aflojar, por supuesto sin violencia, sin ningún tipo de agresión física, sino con todas las verdades que tenemos. Faltan muchos nietos encontrar, están en algún lado y para nosotros cada encuentro es el triunfo de la liberación de alguien que fue robado, martirizado. La liberación significa la libertad y eso es sagrado”, detalló. Estela de Carlotto Abuelas de Plaza de Mayo “Están cerrando fábricas, están tratando de vender el país al mejor postor y eso el pueblo no lo tiene que permitir", señaló Estela de Carlotto en Radio 10. NA/Daniel Vides La difícil situación socioeconómica La titular de Abuelas de Plaza de Mayo alertó por la pérdida de los puesto laborales, el cierre de hospitales como el Laura Bonaparte y la actualidad presupuestaria de las universidades. "Es todo tan maléfico que yo creo que la defensa de un pueblo siempre es necesaria, insisto que, sin violencia, pero con presencia”, analizó. “Están cerrando fábricas, están tratando de vender el país al mejor postor y eso el pueblo no lo tiene que permitir. Él (Milei) tiene que obedecer al pueblo y no a sus gustos. A ver si entiende este señor eso”, afirmó. En ese sentido, consideró que “tenemos que juntarnos y manifestar nuestro deseo de que las cosas no sean como se proponen sino como tiene que ser”. Para luego volver a apuntar contra la figura de Milei; "Ejerce una violencia que hacer dar miedo, la gente tiene miedo. A veces se callan, no quieren hablar, pero bueno... ¿Qué somos, prisioneros de una persona? No no. Él fue votado para que gobierne, no para que sea un rey donde su palabra es lo único que se escucha y se obedece”