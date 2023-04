En medio de la agresión, Berni le pidió a Nación mayor presencia de Gendarmería en La Matanza

Los manifestantes empezaron a cantar “que se vayan todos” e incluso le gritaron “mentiroso, renunciá” cuando el funcionario intentó calmar la tensión y la agresión.

“Entiendo perfectamente el problema que están pasando. No hay nadie que esté poniendo la cara. ¿Cómo no voy a entender la bronca de los colectiveros? Pero por eso estoy acá. No me voy a ir hasta que pueda hablar con ellos y encontrar una solución. Vamos a seguir trabajando, no hay soluciones mágicas. Yo no me escondo”, señaló el funcionario.

Por otra parte, en diálogo con la prensa, Berni aseguró que los manifestantes “tienen razón” de estar enojados y que “era esperable su reacción”. “Siempre estoy donde está el problema no me escondo y vine a hablar. Tiene razón en estar exaltados, yo estaría de la misma manera”, se mostró comprensible.

Por otra parte, cuando fue consultado si recibía apoyo de Nación para combatir la inseguridad sostuvo: “Del gobernador, todo. ¿Hace cuánto que estamos pidiendo Gendarmería en La Matanza?”.

Mataron a un chofer de la línea 620 y la UTA llamó a paro de colectivos en zona oeste

El chofer de la línea 620, Daniel Barrientos, fue asesinado este lunes en La Matanza durante un intento de robo, luego de que los delincuentes se tirotearan con un policía que iba a bordo de la unidad. Ante lo sucedido, los conductores de las líneas que circulan por zona oeste realizarán un paro hasta las doce de la noche de este lunes en reclamo de mayor seguridad.

Al menos uno de los disparos impactó en el pecho de Barrientos, el chofer de 65 años, a quien le faltaba un mes para jubilarse. El hombre murió en el acto. Por el caso, uno de los delincuentes fue detenido y aseguró que “se le escapó el tiro”.

Paro de colectivos en zona oeste: las líneas afectadas

El paro por tiempo indeterminado incluye a varias líneas. Algunas de ellas son: