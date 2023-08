Elecciones 2023: votó Cristina Kirchner en Río Gallegos y chicaneó a los candidatos que no hicieron fila

La expresidenta se refirió con melancolía al establecimiento en el que le tocaba votar dado que "es un lugar muy particular para mí, porque acá votaba Néstor. Votó el 27 de abril con Florencia en los años 90". "Es un día de muchas emociones personales", agregó.

Sobre lo que anticiparán las urnas desde las 18, Cristina Kirchner optó por la mesura y declaró: "Vamos a esperar lo que diga la gente para ver lo que se viene para la próxima elección".

Patricia Bullrich: "La votación de la Ciudad fue un desastre"

Patricia Bullrich criticó las máquinas electrónicas y aseguró que "la votación de la Ciudad fue un desastre". La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) tuvo problemas para sufragar en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y necesitó la asistencia de dos técnicos.

"La votación de la Ciudad de Buenos Aires fue un desastre. Tuve que votar como siete veces, me cambiaron la máquina porque no funcionaba. Tuve que votar nuevamente en una nueva máquina", explicó en rueda de prensa luego de emitir su voto en la sede de la Sociedad Rural, en el barrio porteño de Palermo.

"Inclusive me pasaba una cosa muy rara, porque yo votaba una lista y terminaba saliéndome otra distinta, a la que yo no quería votar. Y tampoco imprimía la máquina. Los técnicos trataron de ayudarme. Por supuesto que vieron mi voto, porque no hay otra manera de trabajar, y luego tuvieron que cambiar la máquina", denunció.

Bullrich consideró que "los sistemas electorales tienen que tener un nivel de maduración. Es decir, hay que probarlos, hay que trabajarlos durante un tiempo largo como para ver si efectivamente funcionan. Mi experiencia personal fue mala", sentenció.

En cuanto a los resultados de la votación, aseguró que "anticipar lo que va a pasar es algo imposible". También confirmó que esperará los datos en el búnker de JxC junto a su rival en la interna, Horacio Rodríguez Larreta. "Va a haber una convivencia. De acuerdo a quien gane, se deciden las reglas", sostuvo.

Hasta Patricia Bullrich tuvo problemas con las máquinas para votar en la Ciudad

Patricia Bullrich, precandidata presidencial por Juntos por el Cambio, protagonizó uno de los episodios más icónicos de las PASO 2023: tardó por lo menos 15 minutos para votar debido a presentar problemas con las máquinas del voto electrónico.

Aparentemente, mostró una dificultad para imprimir la boleta. En vivo, durante su primer intento debió contactar a un técnico que tampoco supo asistirla y terminó llamando a un superior.

Luego de los distintos inconvenientes y de reiterados intentos fallidos, desde la escuela resolvieron cambiarle la máquina para que pueda votar. La precandidata tuvo que sufragar al menos ocho veces para finalmente emitir el voto.