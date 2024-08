El secretario de Culto explicó los motivos de su renuncia al Gobierno

Francisco Sánchez confirmó que deja su cargo y desmintió que su alejamiento tenga que ver con sus excesivos viajes al exterior. Aduce “motivos personales” y al tener su familia viviendo en Neuquén, "se me hace muy difícil" estar en Buenos Aires. "Lo hable con Diana Mondino y quien me reemplace hará bien su tarea", explicó.

Para luego detallar que “yo soy de Neuquén, mi esposa, mis cinco hijos están en Neuquén, y se me hace muy difícil, muy complicado. Posiblemente para muchos sea incomprensible esto, pero para mí es fundamental estar cerca de la familia”.

En una entrevista con Radio Mitre, el exdiputado negó que lo hayan y confirmó que seguirá trabajando para el Presidente, desde su provincia y no desde Buenos Aires. “Puede ser que me critiquen por muchas cosas. No hice tantos viajes, en realidad los viajes que hice la mayor parte fueron invitaciones, así que no tuvieron un gasto para el Estado. Cuando uno quiere criticar a la persona puede encontrar mil razones y las críticas son en todo caso externas, nunca dentro de Cancillería”, aseguró.

Las polémicas del Secretario de Culto en el Gobierno

El ahora exfuncionario, había expresado su rechazo a distintos temas, entre ellos el matrimonio igualitario, el divorcio y el aborto. “ Hay que encarar un camino para que el aborto se termine”, había indicado en mayo en una entrevista radial. "Voy a hacer todo lo posible para que la matanza de criaturas en el vientre materno no sea promovido como lo es hoy por el Estado argentino”, señalaba.

Además, había apuntado contra el divorcio, legal en el país desde 1987, al sostener que "las consecuencias del divorcio se ven en los chicos que sufren trastornos de ansiedad" y "los hijos de familias separadas tienen un rendimiento 25% menor".

Luego de las declaraciones de Sánchez, el Gobierno salió a desligarse de ese mensaje. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, advirtió que se trató de una expresión "absolutamente inadecuada" y afirmó que La Libertad Avanza se trata de "un partido liberal, de manera que ser un partido liberal implica poner la libertad en el centro"

Quién es Nahuel Sotelo, el joven libertario que remplazará a Sánchez en la Secretaría de Culto

Tras la renuncia de Francisco Sánchez como secretario de Culto, fuentes del gobierno de Javier Milei afirmaron que su reemplazo ya está decidido y el cargo sería ocupado por el diputado provincial bonaerense Nahuel Sotelo, un joven de 29 años que integra el círculo íntimo del Presidente.

Sotelo es líder de la agrupación “La Julio Argentino”, que rinde homenaje a Julio Argentino Roca y es una de las agrupaciones más fuertes dentro del espacio libertario.

Nahuel Sotelo El diputado provincial Nahuel Sotelo se suma al Gobierno.

Escribió el libro "Cartas de los ´70. El dolor de la otra parte", un libro que alimenta la "teoría de los dos demonios" con la que se quiere instalar que durante la última dictadura militar hubo una guerra de dos bandos en Argentina.

"Para que realmente exista un ¡Nunca Más! la sociedad deberá bregar por la historia completa y no por una memoria parcial, por la justicia libre de ideologías y por una verdad basada en hechos históricos y no en relatos que carecen de pruebas", expresa su sinopsis.

Desde el Gobierno destacan los vínculos de Sotelo con la Iglesia Católica y otros cultos con fuerte representación a nivel nacional. De hecho fue uno de los que tendió puentes con el Vaticano cuando Milei aseguró que el Papa Francisco es "el representante del maligno en la tierra":

De hecho, Sotelo fue uno de los acompañantes del Presidente en su encuentro con el Papa Francisco en la canonización de Mama Antula, la primera santa argentina.

Su militancia contra la legalización del aborto lo convirtió en una pieza clave dentro de la "pata conservadora" de La Libertad Avanza. Su designación debe ser confirmada por la canciller Diana Mondino.