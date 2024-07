El Gobierno prepara un proyecto de ley para que las PASO dejen de ser obligatorias

El Gobierno da un primer paso en pos de su objetivo final de lograr una reforma electoral: prepara un proyecto de ley para que las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) dejen de ser obligatorias . Tras no tener consenso para su eliminación total, desde el oficialismo comenzaron las negociaciones con legisladores del PRO para trabajar en la iniciativa que enviará al Congreso de la Nación.

Si bien la propuesta se basa quitarle la obligatoriedad a las PASO, desde el Ejecutivo sostienen que cuentan con el apoyo legislativo del partido presidido por Mauricio Macri, pero aún resta definir la letra chica. "El PRO está diciendo que a ellos les sirve, pero quieren eliminar la obligatoriedad de las PASO, que el Gobierno se haga cargo de la logística y de seguridad, que los partidos políticos pongan las boletas y que no haya publicidad", revelan desde el Ejecutivo.

elecciones paso 2023 El Gobierno trabajan en un proyecto de ley para eliminar la obligatoriedad de las PASO. Télam

Cómo es el proyecto que trabaja el Gobierno para eliminar las PASO

La propuesta legislativa tiene tres grandes basamentos: los comicios establecidos por la Ley 26.571 pasarían a llamarse Primarias, Abiertas y Simultáneas (PAS) y se mantiene el calendario electoral previsto: el segundo domingo de agosto, fecha donde las agrupaciones políticas dirimirán sus candidaturas en elecciones abiertas y competirán en una misma jornada.

En el proyecto, no se modifican los tiempos ya previstos en las PASO con el objetivo de no interferir en las reglas electorales para las agrupaciones políticas. Tanto los partidos que presenten candidaturas múltiples en las PASO como aquellas que no acudan a internas, deberán dar sus listas de candidatos en la misma fecha.

En caso de que las partidos presenten listas únicas en cualquiera de sus categorías, las mismas no participarán de las elecciones primarias y sus precandidatos quedarán proclamados ante la Justicia Electoral como los únicos aspirantes en los comicios generales.