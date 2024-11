El duro cruce entre Guillermo Francos y Oscar Parrilli en el Senado: "Hágase cargo"

Además señaló que "su exposición me hacía acordar al anterior jefe de Gabinete (Nicolás Posse) cuando vino aquí. Sin convicción, sin fuerza, parecía que leía un papel ajeno" y recordó que "esa exposición le valió que, a los 12 días de haber estado aquí, lo renunciaron. Espero que no le toque el mismo destino a usted".

"Utilizando algunos sinónimos u homónimos o parecidos a las palabras que usa el Presidente el cual usted es su representante hoy, quiero decirle que la exposición suya me resultó hipócrita, falsa, mentirosa y absolutamente pensando que los argentinos somos bobos o tontos", denunció.

Entonces aseguró: "Cuando usted leía esas cifras, la verdad no tienen nada que ver con la realidad y lo que está pasando en la Argentina. Y los únicos dos datos positivos que usted dio, en parte se deben a la gestión de los "kukas" como a usted le gusta decir".

En ese momento, Francos salió al cruce y comenzó a los gritos y aunque tenía el micrófono apagado, se lo escuchó decir: "No me lo adjudiques", en relación a la denominación señalada por Parrilli. "Usted no, pero otros de su gobierno si, así que hágase cargo porque usted representa a todo el gobierno", respondió el senador.

Ante esta situación, intervino la vicepresidenta Victoria Villarruel quien les pidió que "no dialoguen y no perdamos el respeto", a lo que Parrilli indicó no haberle faltado el respeto y pidió "que se calle la boca" para poder continuar con las preguntas.

