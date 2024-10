Cierre del Hospital Mental Laura Bonaparte: sus trabajadores convocaron a un abrazo simbólico

Quintela aseguró que no le disputa la interna del PJ a Cristina: "Está para cosas más importantes"

"El viernes terminé mi horario laboral a las 14, ahí nos informan el cierre de las internaciones y de la guardia y que se esperaba que el lunes fuera el cierre definitivo del hospital. Entramos en total alerta e incertidumbre, empezamos a pensar qué hacer y es por eso que decidimos permanecer en la institución para cuidar a los pacientes que están internados, hay casi 40, y no sabemos qué va a pasar con ellos ", explicó a Mariela López Brown en C5N Sebastián Rigolino, jefe de residentes .

"También hay pacientes que atendemos de forma ambulatoria, hay más de 550 que a partir de mañana van a empezar a venir a su turno habitual, nosotros decidimos permanecer para cuidar el hospital", añadió.

Amelia Réboli, trabajadora social del Bonaparte, remarcó que "por suerte tenemos pacientes que nos están apoyando, también sus familias, desde el viernes están acompañándonos en esta permanencia porque entienden que el hospital les salva la vida, hay algunos que se atienden acá hace muchísimos años y entienden la situación y saben que vamos a seguir dando asistencia como sea, estamos acá para eso".

Hospital Laura Bonaparte Ante el anuncio del cierre, ATE convocó a una toma del edificio.

"Este es un hospital modelo, referente en todo el país que se crea con la Ley de Salud Mental, donde trabajamos con un paradigma defendiendo los derechos humanos, los pacientes son sujetos de derechos humanos y que tienen que estar en la comunidad, no encerrados. No manejamos las lógicas manicomiales. El gran trabajo que nosotros hacemos y el Gobierno no nombra es justamente el ambulatorio y territorial, porque nuestro hospital tiene varios dispositivos como consultorios externos y el hospital de día, abordaje territorial en barrios vulnerables, un área que da formación gratuita a todo el país. Cuando organismos de otros hospitales tienen una duda y quieren hacer una supervisión hacemos teleconsulta. Es un centro de práctica para la UBA", destacó.

Además, la trabajadora explicó que "defendemos la interdisciplina porque problemáticas tan complejas necesitan un abordaje que comprenda lo social, lo económico, que justamente es lo que vivimos ahora, la salud mental es lo que más está afectado en estos últimos tiempos donde vemos que a la gente no le alcanza para vivir, no tiene para llegar al hospital, que le da un recurso económico para que pueda garantizar su accesibilidad, lo hacemos porque tenemos un equipo que trabaja con las familias para garantizar el acceso al hospital".

"La mayoría de las personas que se atienden acá no tienen familia, están en situación de calle, tienen casi todos sus derechos vulnerados, algunos no tienen ni siquiera DNI, llegan acá descalzos. Además tenemos un dispositivo de demanda espontánea, para una primera escucha, para una vianda, una ducha, lo que sea. Duele mucho que el Gobierno no vea el trabajo que hacemos", lamentó.

Embed - CIERRE del HOSPITAL BONAPARTE: no saben qué pasará con los pacientes internados

Rigolino precisó que "un argumento que se intenta dar es que nosotros internamos poco". "Por suerte internamos poco, la internación es una última medida, un recurso que uno utiliza. Lo que intentamos acá es garantizar el abordaje ambulatorio sin privar a las personas de su libertad. Ese argumento me parece bastante tendencioso porque desconoce todo el trabajo ambulatorio que se hace con personas que vienen todos los días a atenderse, tanto adultos como niños y adolescentes", detalló.

"En el caso de un paciente con tendencias suicidas, la pérdida del acompañamiento tiene consecuencias fácilmente deducibles. Son personas con mucho sufrimiento psíquico, que necesitan tener un lugar de escucha. Cualquier tipo de medicación psiquiátrica que se discontinúa genera efectos adversos que son muy severos y peligrosos. Es terrible. No son bien recibidos en otros lados, tampoco hay tanta disponibilidad. Es condenarlos a que queden sin tratamiento y tampoco tenemos una comunicación clara sobre si se ha pensado en alguna derivación", señaló el médico.

"Este sería el primer hospital que cierra en democracia. El último que cerró fue el Rawson, en la dictadura. Estamos defendiendo puestos de trabajo y los pacientes, pero también a la salud pública", concluyó Réboli.

Las actividades de la lucha de los trabajadores del hospital Laura Bonaparte

Este domingo, los trabajadores realizarán una asamblea a las 16, seguida de una permanencia en el lugar durante la noche. A las 7 del lunes harán un abrazo simbólico al edificio y a las 11 habrá una conferencia de prensa.

El director del hospital Laura Bonaparte, ante el cierre: "A una orden ministerial no se le piden argumentos"

Christian Francisco Baldino, director del Laura Bonaparte, planteó durante una reunión que "la indicación es cerrar la internación. Evidentemente si se cierra no se puede atender en guardia, es una consecuencia directa. Razonemos para saber de qué manera vamos a actuar. El que no pueda razonar, que trate de verlo, porque es la forma en la cual vamos a actuar de manera inadecuada. Para actuar de manera adecuada hay que poder razonar".

"A una orden ministerial no se le piden argumentos, es una orden ministerial", concluyó, sin dar lugar al debate ni explicar los motivos racionales del cierre.

Cuántos pacientes se atienden en el Hospital Mental Laura Bonaparte y cuántos puestos de trabajo están en riesgo

La decisión tomada por el nuevo ministro de Salud, Mario Lugones, y comunicada por el director de la institución, Christian Baldino, pone en riesgo más de 600 puestos de trabajo.

En lo que va del año, el hospital brindó atención a más de 25 mil pacientes. Se trata del único hospital nacional con especialización en salud mental y adicciones. A partir de la Ley Nacional de Salud Mental, fue reconvertido para incorporar a su atención los consumos problemáticos.

Cierre del Hospital Laura Bonaparte: qué pasará con los pacientes

Según advirtió el Gobierno a través de un comunicado, la medida del hospital se debe a “un plan de reestructuración”. “La decisión responde al objetivo de priorizar la asignación de los recursos en los pacientes que lo necesitan”, se informó mencionando que el Ministerio estaría a cargo de derivar a los pacientes internados a otras instituciones.

“Se trabaja en la normalización del Hospital producto de la subutilización en función de su capacidad, lo que se manifiesta en la reducida cantidad de pacientes que se atienden en la institución”, señalaron al hacer referencia a que unos $17 mil millones son entregados anualmente para el funcionamiento de los servicios que ofrece. Sin embargo, las autoridades subrayaron que el Bonaparte “cuenta con una muy baja ocupación”.

toma del Hospital Mental Laura Bonaparte

Respecto a este punto, Leonardo Fernández Camacho, trabajador del hospital, advirtió que hay una gran incertidumbre ya que “se está hablando de alguna derivación a la órbita de CABA pero eso no se activó”. “Acá siguen los pacientes internados. Los familiares se acercan y no saben qué va a pasar”, sostuvo en diálogo con C5N.

“Ante toda esta oscuridad de incertidumbre, empieza a haber una reacción más que positiva en cuanto a organización y reacción inmediata. Cuando nos enteramos del cierre a las dos horas teníamos la calle gente explotada de gente que no tiene nada que ver con el mundillo de la Salud. Lo que empieza a pasar con la Salud empieza a ser una muestra de un pueblo que no quiere esto que está sucediendo”, destacó respecto al apoyo.