Adrián Ravier: "La gente va a ir sintiendo la estabilización en su bolsillo en los próximos meses" El vocero presidencial dio su habitual conferencia de prensa con cambio de horario. Esta vez fue por la tarde una vez que terminó la reunión de mesa política. Habló sobre los datos de inflación y la agenda presidencial en el extranjero para las próximas semanas: primero EEUU y después España. Defendió los balances del BCRA sobre el oro depositado en el exterior. Por Agregar C5N en









El vocero ratificó la postura reciente del Gobierno sobre la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.

El vocero Adrián Ravier repasó el estado de los temas anunciados por el Gobierno en los últimos meses. Principalmente las sanciones a las empresas que hagan explotación de algún tipo en las Islas Malvinas y los créditos hipotecarios para la “reactivación” ya anunciados hace meses.

En el momento de las preguntas de los periodistas acreditados en casa de gobierno afirmó sobre el nuevo dato de inflación que “si controlamos las variables monetarias la inflación seguirá bajando y llegará a un dígito. Con respecto a los viajes del Presidente hay provincias donde hay mucha expectativa por su llegada”.

"Con respecto al oro queremos confirmar que la posición de dólares del BCRA demuestra ganancias por 2500 millones de dólares. Veníamos de reservas netas negativas y hoy el Banco Central está saneado. El oro es el 20% de las reservas internacionales. En otro tiempo el valor de ese bien era muy estable y hoy es muy volátil. Acá la explicación que hay es que eso que figura como un gasto en realidad fue una cobertura- como un seguro- que puso el Gobierno para estar cubierto ante esa volatilidad", sumó sobre la polémica después del informe de la Auditoría General de la Nación.

Noticia en desarollo.-