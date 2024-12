Las Fiestas y los accidentes viales: el brindis más importante es por la vida

Cuando se trata de alcohol y conducción, no hay grises. Es alcohol cero o no subirte al auto. Parece exagerado. Muchos creen que una copita de más no pasa nada, que “conozco el camino”, “es solo algunas cuadras” o la frase clásica: “yo me sé controlar”. Pero el alcohol, aunque sea en pequeñas cantidades, no negocia sus efectos. Te roba reflejos, condiciona tus reacciones y te juega sucio en la toma de decisiones. Basta con una mala maniobra, un segundo tarde, un volantazo, para que una celebración se convierta en una tragedia.