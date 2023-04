Stormy Daniels rompió el silencio tras la imputación a Donald Trump: "Ya no es intocable"

Stormy Daniels habló por primera vez tras la imputación a Donald Trump por sobornos y expresó que "el rey fue destronado, ya no es intocable" . La actriz de películas para adultos dio una entrevista en televisión, donde explicó que recibe amenazas a diario y detalló que está lista para testificar pero cree que Trump no debería terminar en la cárcel.

Daniels habló durante una hora con el programa "Talk TV" donde explicó punto por punto su mirada de la situación en la que se encuentra. "No tengo nada que ocultar, soy la única que ha estado diciendo la verdad. Y, ya sabes, no pueden avergonzarme aún más", señaló en vivo la actriz.

Stormy Daniels.png

Ante la pregunta del periodista sobre si ella realmente quiere presentarse en el juicio, Daniels respondió que "si, quiero hacer que me llamen y ponerme en el estrado, legitimar mi historia y quién soy. Si no lo hacen, casi se siente como si me estuvieran ocultando y la gente automáticamente asumiría que ella no debe ser una buena testigo y no es creíble".

Trump enfrenta cargos criminales: ¿puede ser candidato a presidente?

Después de haber sido acusado formalmente, Donald Trump puede continuar su campaña y presentarse como candidato en las elecciones presidenciales de 2024. La Constitución norteamericana no contempla ningún impedimento legal para las postulaciones de personas que han sido acusadas o condenadas.

Según expertos legales citados por Time, la ley de Estados Unidos establece solo tres requisitos para ser candidato: ser ciudadano, tener al menos 35 años de edad y haber residido en el país por 14 años. Como esta ley es federal, no está claro que los estados puedan endurecerla agregando más puntos.

El mes pasado, durante una Convención Conservadora, Trump aseguró a la prensa que se mantendría en la carrera por la Casa Blanca aún en el caso de ser acusado. "Ni siquiera pensaría en abandonar. Probablemente mejorará mis números", sostuvo.

De qué delitos se acusa a Donald Trump

La semana pasada, un gran jurado votó a favor de acusar a Trump de haber sobornado con 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels. El magnate le habría pagado para que ocultara la relación extramatrimonial que mantuvieron en 2016, en medio de la campaña electoral que lo convertiría en presidente.

Su entonces abogado Michael Cohen fue el encargado de hacer el pago. Luego Trump le reembolsó el dinero, presuntamente haciéndolo pasar como honorarios profesionales. El líder republicano aseguró que la acusación forma parte de una "caza de brujas" para perjudicarlo de cara a las elecciones de 2024.

Aunque el hecho de pagarle a Daniels no es ilegal en sí mismo, la ley de Nueva York considera delito falsificar información relativa a los negocios, lo que Trump habría hecho al devolverle el dinero a su abogado. Si se comprueba, podría considerarse una violación a la ley electoral.