Qué reveló la autopsia de los cinco buzos italianos que murieron en una cueva de Maldivas Los peritajes forenses aclararon qué pasó con las víctimas de la fatal inmersión a 60 metros de profundidad en una cueva sin salida. Mientras, la Fiscalía avanza en una causa caratulada como homicidio culposo múltiple. Por Agregar C5N en









Hallazgo de los cuerpos de los cinco buceadores italianos en Maldivas. Redes sociales

A casi cinco meses del trágico accidente en las islas Maldivas, la Justicia italiana dio a conocer los resultados de las autopsias realizadas a los cinco buzos que perdieron la vida en el atolón de Vaavu. El informe forense concluyó que todos murieron por anoxia o falta total de oxígeno, tras consumir todo el aire de sus tanques mientras estaban atrapados en una cueva marina.

El incidente fatal ocurrió el pasado 14 de mayo, cuando la bióloga marina Monica Montefalcone (51), su hija Giorgia Sommacal (23), la investigadora Muriel Oddenino, Federico Gualtieri y el instructor Gianluca Benedetti descendieron a unos 60 metros de profundidad desde el barco Duke of York. A pesar que tenían amplia experiencia y certificaciones científicas, el grupo ingresó a una cavidad sin salida y nunca pudo volver a la superficie.

Los exámenes toxicológicos descartaron la presencia de sustancias nocivas o problemas con gases tóxicos en los equipos, y se descartaron heridas de ataques de la fauna marina o de terceros. Las principales hipótesis apuntan a una trágica pérdida de orientación en la oscuridad de la gruta o a un exceso en el tiempo de permanencia permitido por los tubos de aire.