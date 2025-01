La amenaza de Donald Trump a los empresarios que no fabriquen en EE.UU: "Pagarán aranceles"

"Mi mensaje para todas las empresas del mundo es simple: vengan a fabricar sus productos a Estados Unidos y se beneficiarán de unos impuestos entre los más bajos del mundo", señaló en un primer momento Trump por videoconferencia.

Luego les advirtió: "Pero si no los producen en Estados Unidos, y están en su derecho, entonces, simplemente, tendrán que pagar aranceles". Sobre este punto explicó que dichos impuesto generarán “cientos de miles de millones de dólares, e incluso billones de dólares” para el Tesoro de los Estados Unidos.

Embed - Special Address and Dialogue with Donald J. Trump, President of the United States of America