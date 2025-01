Jair Bolsonaro fue invitado a la asunción de Donald Trump y pidió autorización para salir de Brasil

- Muito honrado em receber do Presidente dos EUA, @realDonaldTrump, convite para a sua posse e de seu Vice Presidente @JDVance , no próximo dia 20/JAN.



- Agradeço a meu filho, o Deputado Federal @BolsonaroSP, pelo excelente trabalho nesta relação com a família do Presidente… pic.twitter.com/OTc71wxa3P