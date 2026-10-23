23 de octubre de 2026 Inicio
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Madonna apoyó a Lula da Silva en la previa del balotaje en Brasil

La reina del Pop publicó una historia de Instagram para sus fanáticos brasileros: “Por un Brasil sin hambre, con dignidad para todos”. Esto se da días antes de las elecciones contra el senador Flávio Bolsonaro.

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El apoyo de Madonna a Lula.

El apoyo de Madonna a Lula.

Redes sociales

En la previa del balotaje en Brasil, la reina del Pop, Madonna, expresó su apoyo a Luiz Inácio Lula da Silva, a través de las redes sociales con un claro mensaje que compartió del fotógrafo Rafael Pavarotti. “Por un Brasil sin hambre, con dignidad para todos”, escribió.

El tiroteo fue cerca de París.
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La artista expresó su apoyo al presidente al compartir en sus historias de Instagram una publicación que reza: “Por la democracia, por el pueblo indígena, por el Amazonas, por la educación y la ciencia, por la cultura. Por la libertad de todos. Por la vida y nuestro futuro”.

“Por un Brasil sin hambre, con dignidad para todos”, cierra el mensaje difundido por la artista en la recta final de la campaña electoral antes del balotaje con Flávio Bolsonaro.

Las elecciones se llevarán a cabo el domingo 25 de octubre en Brasil. El segundo y último debate será moderado por el periodista César Tralli y se emitirá por TV Globo a las 21:20.

Balotaje en Brasil 2026: dónde se vota en Buenos Aires

Los brasileños residentes en Argentina que hayan trasladado previamente su domicilio electoral al exterior pueden participar de las elecciones presidenciales desde nuestro país. El lugar de votación en Buenos Aires es la Embajada de Brasil, ubicada en Cerrito 1350, CABA, sede que funciona con el apoyo del Tribunal Electoral de Brasilia para organizar los comicios fuera del territorio brasileño.

El Código Electoral establece un mínimo de 30 votantes como condición para habilitar mesas electorales en el extranjero, y estas se instalan preferentemente en sedes de embajadas, oficinas consulares o espacios donde se brindan servicios del gobierno brasileño, tal como ocurre en el caso argentino.

Los pasos para habilitarse como votante desde la Argentina se gestionaban a través del sistema en línea Título Net Exterior, desarrollado por el Tribunal Electoral, donde era posible obtener una primera tarjeta de registro de votante, transferir el registro, actualizar datos o regularizar una tarjeta cancelada.

Quienes ya completaron el trámite deberán presentarse el día de la votación con el comprobante de título emitido y la documentación correspondiente, en el horario de 8 a 17 horas.

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