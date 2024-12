Vacaciones baratas en Brasil 2025: la playa cerca de Río de Janeiro que es conocida como el caribe brasileño

Las playas de Arraial do Cabo son su principal atracción. Lugares como Prainhas do Pontal do Atalaia, Praia do Farol, y Praia Grande ofrecen experiencias únicas que van desde impresionantes vistas panorámicas hasta chapuzones en aguas cristalinas. Los paseos en barco, el snorkel y los atardeceres son solo algunas de las actividades que hacen de este destino un lugar imperdible.

Arraial do Cabo Expedia

Dónde queda Arraial do Cabo

Arraial do Cabo está situado en la Región de los Lagos, en el estado de Río de Janeiro, Brasil. Se encuentra a 170 km al norte de la ciudad de Río de Janeiro, a 13 km de Cabo Frío y a 37 km de Buzíos. Con una altitud media de apenas ocho metros, esta ciudad costera es un verdadero paraíso tropical de fácil acceso.

Qué puedo hacer en Arraial do Cabo

Las opciones para disfrutar de Arraial do Cabo son variadas, con atracciones para todas las edades y todos los gustos. Algunas de las actividades imperdibles incluyen:

Paseo en barco: un tour de 3-4 horas que recorre sus mejores playas, incluyendo Ilha do Farol y Prainhas do Pontal do Atalaia.

Prainhas do Pontal do Atalaia: playa con una escalera icónica que ofrece vistas panorámicas espectaculares.

Praia do Farol: una playa de acceso exclusivo por barco, con aguas cristalinas y tiempo limitado de permanencia.

Snorkel: ideal para explorar fondos marinos transparentes con alta visibilidad.

Atardecer en Praia Grande: un espectáculo de colores que tiñe el cielo y el mar.

Gastronomía callejera: probar delicias como pan de queso, acaí y choclos.

Excursiones a Cabo Frío y Buzíos: ciudades cercanas con atractivos propios.

Arraial do Cabo Agathaura viajes

Cómo llegar a Arraial do Cabo

Para llegar a Arraial do Cabo, lo más recomendable es volar a Río de Janeiro y luego utilizar alguna de estas opciones: alquilar un auto, contratar un traslado privado o tomar un micro desde la terminal Rodoviaria Novo Río. Estos cuentan con conexiones diarias entre Río de Janeiro con Arraial do Cabo, siendo esta la alternativa más económica para quienes viajan con poco presupuesto.